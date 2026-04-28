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Redmi prépare trois smartphones avec batterie 10 000 mAh : Xiaomi veut repousser l’autonomie mobile

Smartphones par Yohann Poiron le Redmi Xiaomi
Redmi prépare trois smartphones avec batterie 10 000 mAh : Xiaomi veut repousser l’autonomie mobile
Redmi prépare trois smartphones avec batterie 10 000 mAh : Xiaomi veut repousser l’autonomie mobile

Xiaomi semble prêt à ouvrir une nouvelle course à l’endurance. Selon le leaker Digital Chat Station, Redmi travaillerait sur trois smartphones équipés d’une batterie de 10 000 mAh, avec une charge filaire supérieure à 100 W.

Une autonomie de tablette dans un smartphone

Ces modèles pourraient rejoindre les gammes Redmi Note et Redmi K, deux familles stratégiques pour Xiaomi en Chine. L’objectif est clair : transformer l’autonomie en argument central, alors que les batteries silicium-carbone permettent désormais d’augmenter fortement la capacité sans faire exploser immédiatement le format.

Le Redmi Turbo 5 Max, déjà équipé d’une batterie de 9 000 mAh avec charge 100 W, donne une idée de la trajectoire prise par la marque.

Le défi du marché mondial

La fuite évoque des batteries single-cell, un choix qui pourrait compliquer une commercialisation en Europe ou aux États-Unis. Les grandes batteries à cellule unique peuvent entraîner davantage de contraintes logistiques et réglementaires, notamment pour le transport.

Cela signifie que ces modèles pourraient rester réservés à la Chine, ou arriver ailleurs sous une forme légèrement adaptée, peut-être via Poco en Asie.

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Redmi change les règles du milieu de gamme

Avec 10 000 mAh et plus de 100 W, Redmi ne cherche pas seulement à améliorer l’autonomie. La marque veut redéfinir ce que l’on attend d’un smartphone abordable ou semi-premium : moins d’anxiété batterie, moins de compromis, plus de confort au quotidien.

Reste la vraie question : Xiaomi saura-t-il intégrer cette capacité sans transformer ses téléphones en briques épaisses et lourdes ? C’est là que se jouera la différence entre prouesse technique et vrai produit désirable.

Tags : RedmiXiaomi
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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