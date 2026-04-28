Xiaomi semble prêt à ouvrir une nouvelle course à l’endurance. Selon le leaker Digital Chat Station, Redmi travaillerait sur trois smartphones équipés d’une batterie de 10 000 mAh, avec une charge filaire supérieure à 100 W.

Une autonomie de tablette dans un smartphone

Ces modèles pourraient rejoindre les gammes Redmi Note et Redmi K, deux familles stratégiques pour Xiaomi en Chine. L’objectif est clair : transformer l’autonomie en argument central, alors que les batteries silicium-carbone permettent désormais d’augmenter fortement la capacité sans faire exploser immédiatement le format.

Le Redmi Turbo 5 Max, déjà équipé d’une batterie de 9 000 mAh avec charge 100 W, donne une idée de la trajectoire prise par la marque.

Le défi du marché mondial

La fuite évoque des batteries single-cell, un choix qui pourrait compliquer une commercialisation en Europe ou aux États-Unis. Les grandes batteries à cellule unique peuvent entraîner davantage de contraintes logistiques et réglementaires, notamment pour le transport.

Cela signifie que ces modèles pourraient rester réservés à la Chine, ou arriver ailleurs sous une forme légèrement adaptée, peut-être via Poco en Asie.

Redmi change les règles du milieu de gamme

Avec 10 000 mAh et plus de 100 W, Redmi ne cherche pas seulement à améliorer l’autonomie. La marque veut redéfinir ce que l’on attend d’un smartphone abordable ou semi-premium : moins d’anxiété batterie, moins de compromis, plus de confort au quotidien.

Reste la vraie question : Xiaomi saura-t-il intégrer cette capacité sans transformer ses téléphones en briques épaisses et lourdes ? C’est là que se jouera la différence entre prouesse technique et vrai produit désirable.