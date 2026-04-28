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Adobe Firefly AI Assistant : Creative Cloud entre dans l’ère de l’IA agentique

Adobe Firefly AI Assistant : Creative Cloud entre dans l’ère de l’IA agentique

Adobe ouvre la bêta publique de Firefly AI Assistant, un assistant conversationnel capable d’orchestrer des tâches complexes à travers Creative Cloud.

L’idée est simple : décrire le résultat souhaité, puis laisser l’IA choisir les bons outils — Photoshop, Lightroom, Premiere, Firefly — et les enchaîner dans le bon ordre.

Adobe Firefly AI Assistant : Un assistant qui travaille comme un chef d’atelier

Firefly AI Assistant peut gérer des workflows complets : retouche de portraits, création de moodboards, déclinaisons pour Instagram, TikTok ou Facebook, mockups produit, détourage, alignement, lumière, perspective. Adobe indique que l’assistant pourra mobiliser plus de 60 outils professionnels, dont Generative Fill, Remove Background, Auto Tone ou Vectorize.

L’utilisateur garde toutefois la main : chaque étape reste visible et modifiable. C’est un point clé pour Adobe, qui doit rassurer les créatifs sur un sujet sensible : l’IA ne remplace pas la direction artistique, elle accélère l’exécution.

Creative Skills : l’automatisation devient réutilisable

Les Creative Skills fonctionnent comme des recettes de production prêtes à l’emploi. Elles permettent de transformer des tâches répétitives en workflows réutilisables, particulièrement utiles pour les équipes marketing, les studios sociaux ou les créateurs qui produisent beaucoup de variations visuelles.

C’est là que Firefly change de nature : ce n’est plus seulement un générateur d’images, mais une couche d’orchestration au-dessus de toute la suite Adobe.

Adobe veut aussi sortir de Creative Cloud

La stratégie devient encore plus intéressante avec l’ouverture aux plateformes tierces. Adobe travaille déjà à intégrer certains outils Firefly dans des assistants externes, avec Claude d’Anthropic comme premier exemple cité.

Firefly accueille aussi davantage de modèles partenaires, dont ceux d’OpenAI, Google, Runway et ElevenLabs, afin de devenir un studio IA multi-modèles plutôt qu’un écosystème fermé.

Un virage stratégique majeur

Avec Firefly AI Assistant, Adobe ne vend plus seulement des logiciels de création. Il vend une nouvelle interface de production, où le prompt devient le point de départ et où les applications deviennent presque invisibles.

Le vrai enjeu sera l’équilibre : automatiser assez pour gagner du temps, mais pas trop pour effacer l’intention créative. Adobe joue ici sa place dans la prochaine décennie du design numérique.