OpenAI : 10 ans après, de la startup de recherche au titan mondial de l’IA

OpenAI n’a pas débarqué avec fracas. Fondée fin 2015 comme organisation à but non lucratif, l’équipe a longtemps travaillé dans l’ombre avant de devenir, en novembre 2022, le nom qui a fait basculer la tech dans l’ère du « tout génératif ».

Dix ans plus tard, OpenAI n’est plus une start-up de recherche : c’est une infrastructure culturelle — et de plus en plus, une infrastructure industrielle.

2015—2018 : une fondation « mission » avant la course aux produits

OpenAI est annoncée en décembre 2015 avec une promesse claire : développer une intelligence artificielle avancée de manière à ce qu’elle bénéficie à l’humanité. Son Charter formalise ensuite cette ambition, en définissant l’AGI comme des « systèmes hautement autonomes » surpassant l’humain sur la plupart des travaux économiquement valorisables, et en posant l’idée que la mission peut aussi être remplie si le travail d’OpenAI aide d’autres acteurs à atteindre ce résultat.

Dans cette phase, la marque OpenAI est surtout connue des chercheurs. Un de ses premiers « produits » publics — au sens large — est OpenAI Gym, un toolkit pour comparer des algorithmes d’apprentissage par renforcement, publié en bêta dès 2016.

2016—2019 : l’accélération compute, puis le choc GPT-2

Avant ChatGPT, il y a un prérequis : la puissance de calcul. Dès 2016, Nvidia livrait à OpenAI un supercalculateur DGX-1 pour accélérer l’entraînement de modèles plus ambitieux. ￼

Puis arrive 2019, année charnière : GPT-2 est dévoilé (avec une stratégie de « staged release » marquante à l’époque), et beaucoup de décideurs comprennent qu’un cap vient d’être franchi en génération de texte.

Novembre 2022 : ChatGPT, le moment où l’IA devient un produit grand public

Le 30 novembre 2022, OpenAI lance ChatGPT comme « research release ». C’est le point de bascule : l’IA sort des démos et devient un outil que le grand public adopte en masse, à l’échelle mondiale.

L’onde de choc est aussi stratégique. Microsoft, déjà partenaire de longue date, renforce son engagement avec un investissement « pluriannuel, pluri-milliardaire », et accélère l’intégration de modèles OpenAI dans ses produits et son cloud.

En face, Google déclenche un « code red » interne fin 2022 pour rattraper l’avance narrative et produit.

2024—2026 : OpenAI devient une « machine » — et réorganise ses dépendances

Depuis 2024, la trajectoire se lit moins en « modèles » qu’en infrastructure et en partenariats compute. OpenAI pousse une vision de long terme autour de projets de datacenters et de capacité à grande échelle — et multiplie les alliances.

Un signal très clair : la montée en puissance du tandem OpenAI x Oracle autour de capacités « Stargate » et de nouveaux campus, officialisée côté OpenAI et Oracle. Et plus récemment, OpenAI est devenu le premier client du nouveau business datacenters de Tata en Inde, dans le cadre de cette dynamique « Stargate ».

Dans le même temps, la relation avec Microsoft reste centrale, mais l’écosystème bouge : certains signaux publics montrent que Microsoft explore aussi d’autres options modèles pour certains usages, ce qui alimente l’idée d’un OpenAI cherchant plus d’autonomie dans ses dépendances.

Ce n’est pas un divorce — plutôt une redistribution progressive du rapport de force, typique quand un fournisseur devient un acteur systémique.

Pourquoi OpenAI donne l’impression d’être « déjà partout »

OpenAI n’a que 10 ans, et pourtant l’entreprise est entrée dans « le mobilier » numérique pour trois raisons :

Une interface universelle : ChatGPT a rendu l’IA accessible en langage naturel, et a fait de la conversation une couche d’OS mentale. Une intégration par plateformes : l’écosystème Microsoft a servi d’amplificateur, en faisant des modèles OpenAI un composant d’outils quotidiens en entreprise. Une industrialisation du compute : la compétition se joue désormais autant dans les data centers que dans les labos — d’où la multiplication des annonces d’infrastructure avec des partenaires cloud.

La suite dépendra moins d’un « nouveau ChatGPT » que de la capacité d’OpenAI à tenir ensemble trois exigences qui tirent dans des directions opposées : rapidité produit, fiabilité/sécurité, souveraineté d’infrastructure. Dix ans après la promesse originelle, l’enjeu n’est plus de prouver que ça marche. C’est de prouver que ça tient.