Twitter lance Communautés, une fonctionnalité analogue aux Subreddits

by

by

La nouvelle fonctionnalité de Twitter, appelée « Communautés », est conçue pour permettre aux utilisateurs de se connecter plus facilement à d’autres personnes en fonction de leurs intérêts communs.

Les utilisateurs pourront rejoindre les hubs et tweeter directement aux personnes incluses dans la communauté pour parler d’un sujet spécifique au lieu de tweeter généralement à leurs abonnés habituels. Les tweets seront toujours publics, mais les réponses seront limitées aux membres de la communauté.

Les communautés seront créées par les utilisateurs, mais la société a précisé qu’elles seront limitées, de sorte que la plupart des utilisateurs devront attendre des mois avant de former leurs propres groupes. Les communautés se concentreront sur des sujets populaires sur Twitter, notamment les soins de la peau, les célébrités, l’astrologie, la météo, les chiens et la mode.

Le test de cette fonctionnalité commencera le 8 septembre et elle apparaîtra en bas de l’écran pour iOS ou dans le menu latéral pour les utilisateurs de PC. Les utilisateurs d’Android pourront également lire les tweets de la communauté, mais la fonctionnalité est à suivre, comme un onglet d’application dédié et la possibilité de rejoindre et de participer à des groupes.

Les communautés seront créées et gérées par des modérateurs. Ils auront la possibilité d’inviter d’autres utilisateurs au groupe par DM, et ils pourront également supprimer tout contenu au sein du groupe.

Des tweets plus « privés »

Pour l’instant, les utilisateurs ne peuvent rejoindre un groupe que par le biais d’invitations, mais cela pourrait changer dans un proche avenir, et Twitter pourrait faciliter la recherche de lieux de rencontre pour les utilisateurs.

David Regan, chef de produit pour le personnel de Twitter, a déclaré que certaines conversations ne convenaient pas à tout le monde, c’est pourquoi ils ont lancé les Communautés afin que les gens puissent parler des choses dont ils veulent parler. Regan a ajouté que l’entreprise souhaite continuer à soutenir les conversations publiques et aider les gens à trouver des groupes qui correspondent à leurs intérêts tout en créant un espace de conversation intime.

La modération, élément clé

Lorsqu’il s’agit d’espaces communautaires gérés par les utilisateurs, comme les Subreddits sur Reddit, la modération est un défi. Twitter a déclaré que tout utilisateur serait en mesure de lire, signaler et même citer le contenu d’une communauté. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’être membres pour signaler un contenu nuisible.

Le géant des réseaux sociaux a également déclaré qu’elle travaillait sur le signalement des failles et sur de nouvelles mesures d’application afin d’identifier immédiatement les problèmes sur la plateforme.

Attirer les créateurs

L’introduction des communautés est intervenue après que Twitter a annoncé qu’il apporterait des changements à la plateforme pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de créateurs. Récemment, Twitter a lancé Super Follows, un outil d’abonnement payant qui permet aux créateurs de montrer à leurs followers exclusifs du contenu privé. Twitter a également lancé Ticketed Spaces, un outil qui permet aux créateurs de vendre des billets pour des salles audio. La plateforme teste également une fonction appelée Tip Jar, une fonction de paiement qui permettra aux utilisateurs d’envoyer de l’argent à leurs créateurs favoris.

Les communautés représentent un grand changement pour la plateforme, qui est en train de réimaginer le site afin de le rendre plus dynamique et plus sûr pour la création de communautés. La création de groupes basés sur des sujets spécifiques donne l’impression que la société va dans la même direction que Discord ou Reddit, où tout tourne autour de communautés basées sur les intérêts.

Ces plateformes connaissent leurs propres problèmes de modération, mais les communautés basées sur les centres d’intérêt se sont avérées très populaires auprès des utilisateurs, qui peuvent ainsi nouer des liens en ligne avec des personnes en fonction de leurs centres d’intérêt.