Accueil » DJI Avata 360 : le drone FPV qui redéfinit la capture immersive débarque en France

DJI Avata 360 : le drone FPV qui redéfinit la capture immersive débarque en France

DJI Avata 360 : le drone FPV qui redéfinit la capture immersive débarque en France

DJI accélère une nouvelle fois la mutation du drone créatif. Avec l’arrivée du DJI Avata 360 sur le marché français, le constructeur chinois entend fusionner deux univers jusqu’ici distincts : le vol FPV immersif et la captation vidéo à 360° en très haute définition.

Une proposition ambitieuse, qui vise autant les créateurs de contenu que les passionnés de sensations fortes.

Un nouveau jalon pour DJI sur le marché FPV

Déjà solidement installé comme leader mondial du drone grand public, DJI poursuit son offensive avec un modèle qui marque une évolution stratégique. Le DJI Avata 360 ne se contente pas d’améliorer l’existant : il redéfinit les usages en intégrant nativement une capture à 360°, jusqu’ici réservée à des configurations hybrides ou à des caméras externes.

Disponible dès maintenant en France, ce nouveau drone s’inscrit dans la lignée des produits orientés « économie créatrice », où la polyvalence et la simplicité de production priment autant que la performance brute.

Une fiche technique tournée vers l’image et l’immersion

Le cœur de la proposition repose sur un système à double objectif interchangeable. D’un côté, un module 360° équipé de capteurs équivalents à 1 pouce, capable de capturer des vidéos HDR en 8K à 60 images par seconde ainsi que des photos de 120 mégapixels. De l’autre, un mode plus classique en 4K/60 fps, fidèle à l’ADN de la gamme Avata.

Côté transmission, DJI intègre son système O4+, promettant une liaison vidéo stable en 1080p/60 fps avec une portée annoncée pouvant atteindre 20 km dans des conditions optimales. Une donnée clé pour les amateurs de FPV, où la latence et la qualité du retour vidéo conditionnent directement l’expérience de pilotage.

Le drone revendique également jusqu’à 23 minutes d’autonomie, une détection d’obstacles omnidirectionnelle — y compris en conditions nocturnes — et des protections d’hélices intégrées, renforçant sa dimension « prêt à voler ».

Enfin, DJI pousse la logique créative plus loin grâce à ses logiciels maison comme DJI Fly et DJI Studio, permettant de transformer une captation 360° en multiples formats exploitables en post-production.

Une convergence stratégique entre FPV et création de contenu

Avec le Avata 360, DJI ne cherche pas simplement à séduire les pilotes FPV expérimentés. La marque vise un public plus large : vidéastes, créateurs de contenus immersifs, influenceurs et professionnels de l’image.

Cette convergence entre pilotage immersif et captation multi-angle répond à une tendance de fond : la demande croissante pour des contenus dynamiques, adaptables et compatibles avec les formats courts, la VR ou encore les plateformes sociales.

L’intégration avec les DJI Goggles et les contrôleurs de mouvement renforce cette immersion, transformant le pilotage en expérience sensorielle complète. DJI ne vend plus seulement un drone, mais un écosystème narratif.

Un positionnement agressif sur le segment premium accessible

Autre point notable : le prix. Avec une entrée de gamme à 459 €, DJI positionne son Avata 360 de manière relativement agressive au regard de ses capacités. Les bundles incluant radiocommande ou accessoires montent jusqu’à 939 €, un tarif qui reste compétitif face à des configurations équivalentes combinant drone + caméra 360.

Cette stratégie pourrait fragiliser certains acteurs spécialisés dans la captation immersive, tout en renforçant l’emprise de DJI sur l’ensemble de la chaîne de création aérienne.

Une vision claire : démocratiser l’immersion

Avec ce lancement, DJI confirme une orientation stratégique forte : rendre la création immersive accessible, sans compromis sur la qualité. L’Avata 360 agit comme un pont entre technologie avancée et simplicité d’usage.

Reste à voir si le marché suivra cette hybridation des usages. Mais une chose est sûre : en réunissant FPV et 360° dans un seul appareil, DJI ne se contente pas d’innover — il redessine les contours de la narration aérienne.