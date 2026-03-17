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OnePlus 16 : la mémoire LPDDR6 et une batterie de 9 000 mAh pour le flagship de 2026 ?

OnePlus 16 : la mémoire LPDDR6 et une batterie de 9 000 mAh pour le flagship de 2026 ?

Le OnePlus 16 n’a rien d’officiel, et pourtant, il commence déjà à raconter quelque chose de très concret sur l’évolution du haut de gamme Android. La dernière fuite en date évoque l’arrivée de mémoire LPDDR6, un saut technologique séduisant sur le papier, mais qui pourrait aussi alourdir encore la facture d’un marché déjà secoué par la flambée du prix des composants.

Si cette configuration se confirme, OnePlus ne chercherait pas seulement à faire mieux que le OnePlus 15. La marque tenterait surtout de positionner son prochain flagship comme un appareil vitrine, taillé pour l’IA embarquée, le gaming extrême et les usages les plus lourds. Reste une question simple, presque brutale : combien faudra-t-il payer pour cette débauche de puissance ?

La LPDDR6, vrai progrès technique, vraie pression sur le prix

Sur le plan technologique, la LPDDR6 n’est pas un simple changement de sigle. Le standard a bien été officialisé par JEDEC en 2025, avec la promesse d’une bande passante plus élevée, d’une meilleure efficacité énergétique et d’améliorations en sécurité et fiabilité.

Depuis, les premiers acteurs industriels ont commencé à bouger. SK hynix a annoncé il y a quelques jours ses premières puces LPDDR6, présentées comme 33 % plus rapides que la LPDDR5X et plus de 20 % plus efficientes énergétiquement. En clair, la mémoire mobile entre dans une nouvelle phase, plus adaptée aux traitements IA locaux et aux tâches graphiques lourdes.

Le problème, c’est que cette montée en gamme intervient au pire moment. Le marché mondial subit déjà une forte tension sur la mémoire, portée par la demande des centres de données IA. Reuters rapportait fin février qu’IDC anticipait une baisse record de 12,9 % des expéditions de smartphones en 2026, précisément à cause de la hausse des prix mémoire.

Une fiche technique qui ressemble à un manifeste

La fuite relayée aujourd’hui décrit un OnePlus 16 très ambitieux : écran OLED 1,5K à 240 Hz, bordures ultra-fines, lecteur d’empreintes ultrasonique, grande chambre à vapeur, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR6, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1, une batterie autour de 9 000 mAh avec charge filaire d’environ 120 W, et un triple module photo. Tout cela reste du domaine de la rumeur, mais plusieurs relais spécialisés reprennent cette base de caractéristiques.

Pris ensemble, ces éléments dessinent un appareil qui ne viserait pas la simple itération. OnePlus semble vouloir pousser son flagship vers un territoire plus démonstratif, où la fiche technique sert aussi à affirmer un statut face aux Galaxy Ultra, Xiaomi Ultra et futurs pliables premium.

Le vrai sujet n’est peut-être pas la performance, mais le prix

C’est ici que la rumeur devient plus intéressante que spectaculaire. Les gains de la LPDDR6 sont réels, mais la plupart des utilisateurs n’exploitent déjà qu’une partie du potentiel de la LPDDR5X actuelle. En revanche, ils ressentent immédiatement une hausse de prix. Or ce risque n’a rien de théorique : OPPO et OnePlus ont déjà annoncé des hausses tarifaires sur certains modèles en Chine à partir du 16 mars 2026, en invoquant explicitement la hausse du coût de la RAM et du stockage.

Autrement dit, le OnePlus 16 pourrait arriver dans un contexte où même les hausses « préventives » deviennent la norme. Et si OnePlus adopte vraiment la LPDDR6 dès cette génération, il sera difficile d’imaginer un flagship agressivement positionné comme autrefois. Là encore, c’est une déduction fondée sur la hausse du coût des composants et les signaux déjà envoyés par le groupe.

OnePlus peut encore transformer ce risque en argument

Il y a pourtant une logique stratégique à ce choix. En intégrant très tôt la LPDDR6, OnePlus peut se présenter comme l’une des premières marques à faire entrer cette mémoire dans le smartphone premium grand public. Cela renforcerait son image de constructeur « enthousiaste », capable de livrer les dernières briques techniques avant beaucoup d’autres. SK hynix note d’ailleurs que la LPDDR6 est appelée à se diffuser rapidement dans les smartphones et tablettes haut de gamme.

Le pari est donc clair : faire du OnePlus 16 un appareil qui ne vend pas seulement de la vitesse, mais une idée de l’avenir proche du smartphone. Le risque, lui, l’est tout autant : proposer un téléphone technologiquement brillant, mais plus difficile à défendre en prix.