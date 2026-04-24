Google n’a encore rien officialisé, mais Android 17 QPR1 Beta semble avoir laissé échapper un indice intéressant sur le futur Pixel 11 Pro Fold. Des fichiers repérés dans la bêta contiennent des aperçus de fonds d’écran associés au prochain pliable de Google, avec deux noms de code : Pine et Midnight.

Deux fonds d’écran, deux ambiances

Les visuels en question montrent des paysages abstraits inspirés de courants d’eau, avec une description évoquant des eaux tourbillonnantes traversant des reliefs accidentés. Le premier fond d’écran, Tidal Swirl, adopte une esthétique plutôt monochrome. Le second, Lunar Tides, tire davantage vers le vert.

Ces noms ne devraient pas forcément être ceux des couleurs commerciales finales. Mais chez Google, les fonds d’écran par défaut sont souvent coordonnés à la teinte du téléphone. L’hypothèse la plus probable serait donc un modèle sombre, proche du noir ou du gris profond, accompagné d’une variante verte ou vert-grisé.

Google resterait ainsi fidèle à sa stratégie habituelle sur les pliables : deux coloris, l’un sobre, l’autre légèrement plus distinctif. Le Pixel 10 Pro Fold proposait déjà une combinaison Moonstone et Jade, tandis que les générations précédentes misaient sur des tons noir, blanc ou crème.

Google joue encore la prudence

Le vrai sujet, ici, n’est pas seulement la couleur. Si les précédentes fuites se confirment, le Pixel 11 Pro Fold ne devrait pas bouleverser son design. Dans ce contexte, des teintes plus audacieuses auraient pu aider Google à donner un peu plus de personnalité à son pliant.

Or la marque semble une nouvelle fois privilégier la retenue. C’est cohérent avec l’identité Pixel, mais risqué dans un marché qui s’annonce très disputé, entre le Galaxy Z Fold 8, le premier iPhone pliable attendu et d’autres formats plus expérimentaux.

Google sait faire des smartphones élégants. Reste à savoir si cela suffira face à des concurrents qui, eux, pourraient chercher à faire événement.