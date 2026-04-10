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Google Meet sur iOS et Android : La fin des barrières de langue en réunion !

Google Meet sur iOS et Android : La fin des barrières de langue en réunion !

Google pousse un peu plus Google Meet vers le rôle d’outil de collaboration vraiment global. Après un premier lancement sur le Web en janvier, la traduction vocale en quasi-temps réel de Google Meet commence maintenant à arriver sur Android et iOS, avec l’ambition de rendre les échanges plus naturels entre équipes qui ne partagent pas la même langue.

Google Meet : Une traduction vocale, pas seulement des sous-titres

La nouveauté ne se limite pas à afficher du texte traduit. Google parle bien de traduction vocale, c’est-à-dire d’une traduction de la parole pendant la réunion, pour aider les participants à suivre une conversation sans se contenter de lire des sous-titres.

Le déploiement mobile est annoncé comme progressif à partir du 8 avril 2026 pour les domaines Rapid Release, puis du 23 avril 2026 pour les Scheduled Release domains, avec jusqu’à 15 jours de délai pour une visibilité complète.

Cinq langues autour de l’anglais, pour l’instant

Au lancement mobile, la fonction prend en charge la traduction bidirectionnelle entre l’anglais et l’espagnol, le français, l’allemand, le portugais et l’italien. Google précise aussi qu’une seule paire de langues peut être active par réunion. En clair, on peut fluidifier une réunion bilingue, mais pas encore transformer Google Meet en grande tour de Babel à trois ou quatre langues simultanées.

Google indique également que les participants qui rejoignent depuis du matériel de salle compatible peuvent entendre les traductions, mais que leur propre parole n’est pas encore traduite.

C’est une nuance importante : l’expérience mobile s’élargit, mais l’universalité du dispositif reste encore partielle selon le type d’appareil utilisé.

Une disponibilité large, mais pas universelle

La fonction n’est pas réservée à un seul public. Google la distribue sur plusieurs offres : Workspace Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Frontline Plus, ainsi que côté grand public pour Google AI Pro et Google AI Ultra. Elle est aussi incluse dans certains add-ons comme AI Ultra Access et Google AI Pro for Education.

Ce lancement compte parce qu’il déplace Google Meet d’un simple outil de visioconférence vers une couche d’interprétation de plus en plus intégrée. La vraie promesse n’est pas seulement technique ; elle est sociale. En rendant la traduction vocale disponible sur mobile, Google touche enfin le terrain réel des réunions hybrides, des déplacements, des équipes dispersées et des conversations moins formelles.

La limite à une seule paire de langues montre que la fonction reste encore cadrée, mais la direction est limpide : Google Meet veut devenir un espace où la langue cesse progressivement d’être une friction de base.