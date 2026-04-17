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Surface Laptop OLED : L’écran de vos rêves, mais au prix fort ?

Surface Laptop OLED : L'écran de vos rêves, mais au prix fort ?

Microsoft pourrait enfin offrir à ses Surface Laptop l’une des évolutions les plus réclamées de la gamme : un écran OLED. Selon un rapport de Windows Central, la prochaine vague de Surface Pro et Surface Laptop attendue plus tard en 2026 introduirait des variantes OLED sur certains modèles haut de gamme, tandis que les configurations plus abordables conserveraient des dalles IPS.

Le même rapport évoque aussi un lancement en deux temps, avec des versions Intel puis Snapdragon X2. À ce stade, Microsoft n’a rien officialisé.

Une évolution logique pour une gamme qui mise déjà sur le raffinement

Sur le fond, ce passage à l’OLED a quelque chose d’évident. La gamme Surface Laptop a toujours cultivé une image premium, centrée sur le design, la finition et l’expérience générale plus que sur la seule fiche technique. Ajouter de l’OLED sur les versions supérieures permettrait à Microsoft de combler un manque devenu plus visible face aux MacBook et à certains ultrabooks premium sous Windows.

Certains modèles pourraient bénéficier d’une résolution plus élevée, justement pour mieux rivaliser sur ce terrain.

De nouveaux processeurs, mais une montée en gamme très assumée

Les rumeurs ne parlent pas seulement d’écran. Les prochains Surface Laptop et Surface Pro seraient aussi renouvelés avec de nouvelles puces Intel Core Ultra Series 3 et Snapdragon X2, ainsi qu’avec des améliorations sur les retours haptiques.

Windows Central indique également des configurations démarrant à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec des versions pouvant grimper jusqu’à 64 Go de mémoire vive et 2 To selon les déclinaisons les plus ambitieuses. Tout cela dessine une famille de produits clairement positionnée sur le marché premium, voire ultra-premium.

Surface Laptop OLED : Le vrai problème, ce sera le prix

Et c’est ici que l’enthousiasme se fissure un peu. Microsoft a déjà relevé fortement les prix de sa gamme Surface aux États-Unis en avril 2026. Windows Central rapporte que certains modèles ont pris jusqu’à 500 dollars, avec par exemple le Surface Laptop 13,8 pouces passant de 999 à 1 499 dollars au fil des hausses et reconfigurations, et le Surface Laptop 15 pouces démarrant désormais à 1 599 dollars. Microsoft a attribué cette hausse à l’augmentation du coût de la mémoire et d’autres composants PC.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un écran OLED ressemble moins à une simple bonne nouvelle qu’à un possible accélérateur de hausse tarifaire. Car une dalle plus ambitieuse, combinée à de nouvelles puces, à des configurations minimales plus généreuses et à des raffinements matériels supplémentaires, a peu de chances d’aboutir à une machine plus accessible. Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer le prix exact de ces futurs modèles, mais la tendance récente de la gamme Surface ne pousse pas franchement à l’optimisme.

Microsoft veut sans doute corriger une faiblesse… au risque d’accentuer une autre

C’est tout le paradoxe de cette fuite. Oui, un Surface Laptop OLED paraît enfin cohérent avec l’image que Microsoft cherche à donner à sa gamme. Mais plus Surface se rapproche du territoire du luxe technologique, plus sa proposition de valeur devient difficile à défendre face à Apple ou à d’autres constructeurs premium. Windows Central mentionne d’ailleurs aucun vrai modèle « budget » capable d’aller chercher frontalement les machines les plus agressives du marché sur le rapport qualité-prix.

En clair, Microsoft semble préparer un meilleur Surface Laptop. La vraie question est de savoir s’il prépare aussi un Surface Laptop encore plus difficile à acheter. Et aujourd’hui, c’est sans doute le risque le plus crédible derrière cette promesse d’OLED.