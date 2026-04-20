Huawei vient de couper l’herbe sous le pied à une partie du marché des smartphones pliables. Avec le Pura X Max, annoncé aux côtés de la série Pura 90, la marque chinoise formalise une idée qui circulait depuis des mois dans les rumeurs autour d’Apple : un smartphone pliable au format livre, mais plus large, moins allongé, et visiblement pensé pour rapprocher l’usage d’un téléphone de celui d’un petit carnet numérique.

Pura X Max : Un format plus large qui change vraiment la logique du pliable

Le point central du Pura X Max, c’est son ratio. Huawei abandonne ici l’approche très verticale devenue familière sur beaucoup de smartphones pliables pour adopter un format plus large, souvent décrit comme « style passport » ou proche d’un petit écran papier.

Les premiers rapports concordent sur cette orientation : le terminal se rapproche davantage d’un Pixel Fold ou d’un OPPO Find N dans l’esprit que d’un Galaxy Z Fold plus étroit, avec une expérience pensée pour être plus naturelle une fois fermé.

Huawei met aussi en avant une cohérence de lecture entre les deux écrans, avec un ratio commun annoncé autour de 2:1. Si cette promesse se traduit bien à l’usage, c’est une manière intelligente de réduire l’effet « deux appareils en un » qui plombe encore certains pliables actuels. Cette lecture relève de l’analyse.

Deux écrans très lumineux, pensés pour un usage premium

Selon les informations de lancement, le Pura X Max embarque un écran externe de 5,4 pouces avec une luminosité pouvant atteindre 3 500 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO 1-120 Hz. À l’intérieur, Huawei propose une dalle pliable de 7,7 pouces, elle aussi en LTPO, avec une luminosité maximale annoncée à 3 000 nits.

Autrement dit, la marque ne mise pas seulement sur la nouveauté du format, mais aussi sur un niveau de lisibilité qui place d’emblée le produit dans le très haut de gamme.

Un design très travaillé, entre géométrie et luxe visuel

Huawei habille ce nouveau pliable d’un langage visuel assez distinct, avec un bloc photo cerclé de céramique et une esthétique plus géométrique que démonstrative. Les coloris communiqués au lancement incluent Midnight Black, Zero White, Interstellar Blue, Olive Gold et Vibrant Orange.

C’est une palette assez large pour un produit de niche, ce qui montre que Huawei ne traite pas le Pura X Max comme un simple concept-car, mais bien comme un flagship à part entière.

HarmonyOS, IA maison et photographie XMAGE

Comme beaucoup de lancements premium en 2026, Huawei ancre fortement le Pura X Max dans son récit logiciel. Le smartphone tourne sous HarmonyOS 6.1 et s’appuie sur une nouvelle version de son assistant Xiaoyi, enrichi par un système compagnon dopé à l’IA, avec des intégrations annoncées dans plusieurs services chinois du quotidien. Le téléphone ajoute aussi des fonctions comme l’aide contextuelle, la prise de notes assistée, des outils photo IA et d’autres briques conçues pour rendre l’assistant plus transversal.

Côté photo, Huawei mise sur un système XMAGE composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un périscope téléobjectif de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12,5 mégapixels et d’un capteur couleur de seconde génération. La marque y ajoute des fonctions de portrait et des clichés dynamiques 3D.

Sur le papier, cela confirme une chose : le Pura X Max ne veut pas être seulement « le pliable large », mais un vrai photophone premium.

Kirin 9030 Pro, ray tracing et nouvelle charnière

Sous le capot, Huawei annonce un Kirin 9030 Pro et affirme prendre en charge le ray tracing en temps réel. La marque introduit aussi une nouvelle charnière dite basalt waterdrop, à laquelle elle attribue 16 % d’espace d’écran supplémentaire et 33 % de résistance accrue aux chutes. L’écran interne repose sur une structure multicouche avec verre UTG et couches de renfort. Comme toujours avec ce type de promesses constructeur, il faudra attendre les tests indépendants pour juger de l’écart réel en robustesse.

Huawei a également présenté un M-Pen 3 Mini compatible, capable de gérer des gestes aériens, d’intégrer un microphone et d’invoquer Xiaoyi. Ce détail est intéressant, car il rapproche encore un peu plus le Pura X Max d’un mini-terminal de productivité, presque à mi-chemin entre smartphone, carnet et petite tablette.

Un prix qui confirme l’ambition ultra-premium

Le positionnement tarifaire est sans ambiguïté. Les versions standards démarrent à 10 999 yuans (1 380 euros) en 12 Go/256 Go et montent à 11 999 yuans (1 500 euros) en 12 Go/512 Go. L’édition collector pousse jusqu’à 12 999 yuans en 16 Go/512 Go et 13 999 yuans (1 750 euros) en 16 Go/1 To. Huawei place donc immédiatement le Pura X Max dans la catégorie des pliables statutaires, pas dans celle des produits de démocratisation.

Le plus important n’est peut-être pas la fiche technique elle-même. Ce lancement montre surtout que Huawei tente d’ouvrir une nouvelle sous-catégorie dans l’univers des smartphones pliables : celle du pliable large, pensé moins comme un objet spectaculaire que comme une réponse à un défaut récurrent du segment, à savoir des écrans externes trop étroits et des proportions parfois frustrantes.

En cela, le Pura X Max ressemble moins à une expérimentation qu’à une proposition de correction. Huawei ne cherche pas seulement à être le premier ; la marque cherche à imposer l’idée que le bon pliable n’est peut-être pas le plus fin ni le plus impressionnant, mais celui dont les proportions paraissent enfin évidentes. Et c’est précisément ce terrain qu’Apple convoitait selon les rumeurs. Cette fois, Huawei arrive avant.