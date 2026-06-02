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DuckDuckGo lance des extensions « sans IA » et profite du virage IA de Google Search

DuckDuckGo lance des extensions « sans IA » et profite du virage IA de Google Search

Alors que Google accélère sa transformation en moteur de recherche centré sur l’intelligence artificielle, un acteur historique du web adopte une stratégie inverse. DuckDuckGo vient de dévoiler de nouvelles extensions pour Chrome et Firefox permettant aux utilisateurs de définir automatiquement son expérience de recherche « sans IA » comme moteur par défaut.

Un positionnement qui répond à une tendance de fond : une partie des internautes semble chercher un retour à une recherche plus traditionnelle, centrée sur les liens et moins sur les réponses générées par des modèles d’IA.

DuckDuckGo renforce son mode de recherche « no AI »

Avec ces nouvelles extensions, les utilisateurs sont automatiquement redirigés vers noai.duckduckgo.com, une version du moteur de recherche qui élimine plusieurs éléments devenus omniprésents sur le web.

Selon DuckDuckGo, cette expérience retire les réponses assistées par IA, supprime les invitations à converser avec un chatbot et réduit la présence d’images générées artificiellement dans les résultats. L’objectif est simple : garantir une expérience cohérente pour ceux qui souhaitent effectuer leurs recherches sans intervention de l’IA générative.

Les utilisateurs du navigateur DuckDuckGo bénéficiaient déjà de ce comportement grâce à la conservation des préférences liées à l’IA, même après la suppression de l’historique de navigation. Les nouvelles extensions étendent désormais cette possibilité aux principaux navigateurs du marché.

Un contexte favorable après la refonte majeure de Google Search

Le lancement intervient quelques semaines après l’annonce de Google lors de sa conférence développeurs de mai 2026. Le géant de Mountain View a présenté la plus importante évolution de son moteur de recherche depuis plus de vingt-cinq ans.

Désormais, les résultats traditionnels laissent davantage de place aux AI Overviews, des synthèses générées par intelligence artificielle capables de produire graphiques, visualisations, tableaux ou même mini-applications en fonction des requêtes. Les questions de suivi orientent ensuite les utilisateurs vers un mode conversationnel baptisé AI Mode.

Dans cette nouvelle architecture, les célèbres « dix liens bleus » qui ont façonné l’identité du moteur de recherche pendant des décennies occupent une place nettement moins centrale.

Cette évolution marque une rupture stratégique majeure : Google ne cherche plus uniquement à organiser l’information, mais à la synthétiser et à la présenter directement à l’utilisateur.

Une croissance spectaculaire pour DuckDuckGo

Ce repositionnement semble profiter à DuckDuckGo. L’entreprise indique que les visites de sa page de recherche sans IA ont progressé de près de 30 % en une semaine. Dans le même temps, les installations de son application aux États-Unis ont augmenté de 18,1 %, avec un pic particulièrement marqué sur iOS où la croissance hebdomadaire a atteint près de 70 %.

Plus révélateur encore, le trafic vers la version « no AI » du moteur aurait été multiplié par trois le 28 mai 2026, établissant un nouveau record depuis l’annonce des changements de Google.

DuckDuckGo souligne également que cette hausse ne ressemble pas à un simple effet médiatique. Les visites se maintiendraient en moyenne à un niveau supérieur de 84 % à la normale, signe d’un possible changement durable des habitudes de recherche.

Une stratégie anti-surcharge IA, pas anti-intelligence artificielle

Malgré cette communication centrée sur la recherche sans IA, DuckDuckGo ne se positionne pas comme un opposant à l’intelligence artificielle.

L’entreprise continue d’investir dans ce secteur et propose déjà son propre assistant conversationnel donnant accès à plusieurs modèles populaires. Elle commercialise également une offre premium regroupant différents services, dont un VPN, des outils de suppression d’informations personnelles et des services de restauration d’identité après un vol de données.

Cette approche illustre une tendance émergente dans l’industrie : offrir aux utilisateurs davantage de contrôle sur la présence de l’IA dans leurs outils numériques plutôt que l’imposer systématiquement.

Le retour du choix dans l’ère de l’IA

L’essor des outils génératifs a profondément modifié la manière dont les plateformes conçoivent l’accès à l’information. Pourtant, l’adoption massive de ces technologies ne signifie pas que tous les utilisateurs souhaitent abandonner les méthodes de recherche traditionnelles.

En misant sur une expérience volontairement épurée, DuckDuckGo occupe aujourd’hui une niche de plus en plus visible : celle des internautes qui privilégient encore l’exploration directe des sources plutôt que leur interprétation par une intelligence artificielle. Une stratégie qui pourrait transformer un simple positionnement alternatif en véritable avantage concurrentiel à mesure que l’IA devient la norme.