Le malaise est presque philosophique : dans certaines réunions, il ne suffira plus d’avoir sa caméra allumée pour inspirer confiance. Zoom a annoncé un partenariat avec World — la société de vérification d’identité cofondée par Sam Altman, anciennement connue sous le nom de Worldcoin — pour introduire une preuve de présence humaine en temps réel dans les visioconférences.

Une badge « Verified Human » pour rassurer les réunions sensibles

Concrètement, l’intégration repose sur World ID Deep Face. Lorsqu’elle est activée, elle peut afficher un badge « Verified Human » à côté d’un participant dans Zoom. L’objectif n’est pas seulement de détecter un deepfake à l’écran, mais de confirmer que la personne visible correspond bien à un humain vérifié. Zoom présente cette fonction comme un outil pour les contextes où la confiance compte vraiment : réunions financières, validations sensibles, échanges internes à haut risque.

Le système compare trois éléments : une image signée issue de l’enrôlement initial via l’Orb de World, un scan facial réalisé sur l’appareil de l’utilisateur, et une image extraite du flux vidéo vu par les autres participants. Ce n’est que lorsque ces trois éléments correspondent que le badge apparaît. Zoom précise aussi que les hôtes pourront imposer cette vérification avant l’entrée dans une réunion via une salle d’attente dédiée, et même demander une vérification en cours d’appel.

Ce n’est pas encore un déploiement généralisé

C’est un point important : Zoom et Tools for Humanity ont bien annoncé le partenariat le 17 avril 2026, mais la fonction n’est pas encore décrite comme largement disponible pour tous les utilisateurs.

Zoom parle d’une bêta ouverte aux organisations intéressées, avec une disponibilité via le Zoom App Marketplace plus tard dans l’année. Autrement dit, on est davantage face à un lancement stratégique qu’à une bascule immédiate de toutes les réunions Zoom.

Pourquoi cette idée arrive maintenant ?

Parce que la menace n’a plus rien de théorique. Le cas le plus frappant reste celui d’Arup : en 2024, un employé à Hong Kong a été trompé lors d’un appel vidéo truqué et a autorisé des virements totalisant 25 millions de dollars vers des comptes frauduleux.

Le mouvement est d’autant plus logique que World essaie désormais d’installer son « proof of human » bien au-delà de son orbite crypto initiale. Ces derniers jours, l’entreprise a aussi annoncé des intégrations avec Tinder et DocuSign, avec l’idée de faire de la vérification humaine une brique transversale du web et des outils professionnels.

Une réponse crédible… mais pas sans malaise

Sur le plan stratégique, l’initiative a du sens. À mesure que les modèles vidéo progressent, la simple détection des artefacts visuels devient moins rassurante. World et Zoom défendent donc une logique différente : ne plus seulement traquer le faux, mais attester le vrai. C’est un changement de paradigme important.

Mais, l’idée reste sensible. World traîne déjà une réputation controversée en raison de son recours à la biométrie et de l’usage de ses Orbs, et Wired rappelle que le projet a aussi fait face à des scrutins réglementaires dans plusieurs pays. La promesse est séduisante pour les entreprises, mais elle repose sur une question plus dérangeante pour le grand public : jusqu’où faudra-t-il prouver son humanité pour simplement participer à une conversation en ligne ?

Le fond du sujet dépasse Zoom. Ce que l’on voit émerger, c’est une nouvelle couche de confiance numérique : après le mot de passe, l’authentification forte et la vérification documentaire, place à la preuve de personne réelle. Dans les années à venir, elle pourrait devenir un standard dans certains environnements professionnels, surtout là où une mauvaise identité peut coûter des millions.

Au fond, la nouveauté peut sembler presque absurde : devoir prouver que l’on est humain pour parler à d’autres humains. Pourtant, c’est peut-être précisément le genre de détail que l’ère des deepfakes rend inévitable.