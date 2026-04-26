Et si la prochaine vraie rupture du smartphone ne venait ni de l’IA, ni de la photo, mais de l’endurance ? Selon une fuite relayée le 17 avril 2026, Xiaomi préparerait via l’une de ses sous-marques un smartphone de milieu de gamme équipé d’une batterie de 10 000 mAh, un seuil encore inédit pour le groupe.

Rien n’est officiel à ce stade, mais le signal est suffisamment fort pour illustrer une tendance de fond : la course à l’autonomie change d’échelle.

Une fuite qui pointe très clairement vers Redmi

D’après les informations attribuées au leaker Digital Chat Station, l’appareil appartiendrait à un « milieu de gamme » d’une sous-marque de Xiaomi. Le nom n’est pas cité noir sur blanc, mais l’hypothèse Redmi paraît crédible au vu du positionnement historique de la marque, souvent agressive sur le rapport fiche technique/prix dans le segment intermédiaire.

Il faut néanmoins rester prudent : à ce stade, il s’agit d’une fuite, pas d’une annonce de Xiaomi.

10 000 mAh, oui — mais avec 100 W pour rester crédible au quotidien

Le point le plus marquant reste évidemment cette batterie annoncée à 10 000 mAh. Ce qui rend la rumeur plus intéressante encore, c’est l’association évoquée avec une charge rapide 100 W. Autrement dit, Xiaomi ne chercherait pas seulement à battre des records d’endurance sur le papier, mais à rendre ce format praticable pour un usage réel, avec des recharges rapides malgré une capacité hors norme.

Autour de cette batterie XXL, la fiche technique évoquée reste cohérente avec un milieu de gamme ambitieux : puce Dimensity de série intermédiaire, châssis métallique, capteur d’empreintes optique, écran LTPS 1,5K à haut taux de rafraîchissement, a priori plat, ainsi qu’un capteur principal de 200 mégapixels. Là encore, chaque élément doit être lu comme une indication préliminaire, et non comme une spécification confirmée.

Le vrai enjeu : redéfinir le « bon » smartphone milieu de gamme

Ce qui rend cette fuite intéressante, ce n’est pas seulement le chiffre. C’est le déplacement des priorités qu’elle suggère. Pendant plusieurs années, le milieu de gamme premium a surtout cherché à singer le haut de gamme par la photo, l’écran ou le design. Une batterie de 10 000 mAh raconte autre chose : un smartphone pensé pour durer longtemps, très longtemps, et répondre à un usage plus intensif, plus mobile, plus permanent. C’est une proposition moins spectaculaire visuellement, mais potentiellement plus transformatrice au quotidien. Cette lecture reste une analyse, mais elle s’appuie sur la nature même des composants évoqués dans la fuite.

Xiaomi semble ainsi tester une nouvelle équation : conserver un habillage valorisant — cadre métal, définition 1,5K, capteur 200 mégapixels — tout en faisant de l’autonomie l’argument central. Une telle stratégie aurait du sens pour Redmi, dont l’identité produit repose souvent sur une promesse simple : offrir plus que prévu, plus tôt que les autres, à un prix encore tendu.

Xiaomi n’est peut-être déjà plus seul

La rumeur prend d’ailleurs une autre dimension quand on la replace dans le contexte du marché. Vivo a déjà officiellement teasé un Y600 Pro avec batterie de 10 000 mAh, ce qui montre que ce seuil n’est plus théorique. Dans le même temps, des fuites récentes évoquent aussi des ambitions très élevées chez Honor, avec des batteries allant jusqu’à 11 000 mAh en phase de test. Autrement dit, la bataille de l’autonomie massive n’est plus une anomalie : elle commence à ressembler à un nouveau front concurrentiel.

C’est d’ailleurs ce qui rend la fuite Xiaomi particulièrement crédible sur le plan stratégique. Lorsque plusieurs marques chinoises convergent vers la même promesse — autonomie extrême, charge très rapide, compromis de design mieux maîtrisés — cela signale souvent l’arrivée d’un nouveau standard de différenciation, d’abord en Chine, puis potentiellement au-delà.

Le smartphone endurant devient peut-être enfin désirable

Pendant longtemps, les téléphones à très grosse batterie ont souffert d’une image assez brute : épais, lourds, peu séduisants. Ce que suggère cette fuite, c’est une tentative d’en finir avec ce compromis. Si Xiaomi parvient réellement à intégrer 10 000 mAh, une charge 100 W, un écran 1,5K fluide et un module photo très ambitieux dans un produit de milieu de gamme bien calibré, l’autonomie pourrait cesser d’être une simple ligne technique pour devenir un argument de désir.

Il reste maintenant l’essentiel : voir si ce prototype de promesse devient un produit réel. Mais une chose se dessine déjà : en 2026, la prochaine guerre des smartphones ne se jouera peut-être pas seulement sur l’intelligence artificielle. Elle pourrait aussi se gagner sur un terrain beaucoup plus concret — celui du temps de batterie restant à la fin de la journée.