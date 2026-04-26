MediaTek semble vouloir durcir le ton sur le très haut de gamme mobile. Selon une nouvelle fuite relayée ce 17 avril 2026, le futur Dimensity 9600 Pro pourrait atteindre des scores Geekbench 6 compris entre 4 200 et 4 300 points en monocoeur et 12 000 à 12 500 points en multicoeurs, sur la base d’échantillons d’ingénierie encore loin d’une version finale.

Une montée en puissance qui reste, pour l’instant, au stade des prototypes

La fuite est attribuée au leaker Digital Chat Station, régulièrement repris sur les sujets SoC mobiles. Il faut donc lire ces chiffres avec la prudence habituelle : ils concernent des engineering samples, autrement dit des puces de préproduction, susceptibles d’évoluer avant l’annonce officielle.

D’après les mêmes informations, la précédente génération se situerait autour de 4 000 points en monocoeur et 11 000 points en multicoeurs, ce qui placerait le Dimensity 9600 Pro sur une progression visible, sans pour autant suggérer un bond spectaculaire.

C’est précisément ce qui rend cette fuite intéressante. MediaTek ne semble pas chercher un effet d’annonce démesuré, mais plutôt un resserrement méthodique de l’écart au sommet du marché Android. Sur le papier, le gain paraît plus analytique que spectaculaire ; en pratique, il pourrait suffire à repositionner la marque plus haut dans la hiérarchie perçue des puces premium.

Une architecture plus agressive, pensée pour tenir la comparaison avec Qualcomm

La partie la plus marquante de la fuite concerne l’architecture CPU. Le Dimensity 9600 Pro adopterait une configuration 2+3+3, décrite comme un design « all-big-core », avec deux super-cœurs capables de grimper près de 5 GHz, épaulés par trois cœurs « Gelas-b » et trois cœurs « Gelas ». Côté graphique, la puce intégrerait un GPU Arm de génération « Magni ».

Ce choix en dit long sur l’ambition du produit. En visant une structure centrée sur de gros cœurs et des fréquences très élevées, MediaTek semble privilégier une image de puissance brute maîtrisée, plus proche des codes du segment ultra-premium que de son positionnement historique, longtemps associé à un meilleur rapport performance/prix qu’à une domination symbolique.

Là encore, c’est une inférence, mais elle s’appuie directement sur la structure CPU et les fréquences évoquées.

Le 2 nm de TSMC, véritable pièce maîtresse du récit

Autre élément central : la puce serait fabriquée sur le procédé TSMC N2P. Des fuites précédentes évoquaient des économies d’énergie potentielles de 25 à 30 %, sans confirmation officielle à ce stade. Même sans valider ces chiffres, le passage à un nœud plus avancé apparaît cohérent avec l’objectif affiché : soutenir des fréquences proches de 5 GHz sans laisser la consommation exploser.

C’est ici que se joue sans doute la crédibilité réelle du Dimensity 9600 Pro. Atteindre une fréquence symbolique est une chose ; la maintenir dans un smartphone fin, sous contrainte thermique, en est une autre. Le 2 nm n’est donc pas seulement un argument marketing : il pourrait être la condition même de l’équilibre entre performances crêtes, tenue dans le temps et efficacité énergétique.

Face à Qualcomm, la bataille se joue aussi sur la narration

Les fuites replacent déjà cette puce dans son duel attendu avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, lui aussi évoqué autour de fréquences proches de 5 GHz. Certaines indiscrétions suggèrent que la progression de la puce de Qualcomm pourrait rester sous les 20 %, ce qui laisse entendre une confrontation plus serrée que sur les générations précédentes, même si aucune comparaison définitive n’est encore possible.

Autrement dit, MediaTek joue peut-être ici une partition plus importante que de simples benchmarks. Si le Dimensity 9600 Pro s’approche réellement des références de Qualcomm tout en conservant un avantage économique pour les fabricants, il pourrait devenir une option de premier plan pour les marques qui veulent du haut niveau sans dépendre systématiquement de Snapdragon.

Vivo et Oppo en première ligne ?

Selon des rapports antérieurs repris dans les fuites du jour, les premières gammes attendues avec le Dimensity 9600 seraient les Vivo X500 et OPPO Find X10. Là encore, rien d’officiel n’a été annoncé par les marques concernées, mais l’information donne déjà un aperçu du terrain visé : des smartphones premium capables de valoriser immédiatement la nouvelle plateforme de MediaTek.

Si cela se confirme, MediaTek pourrait bénéficier d’une vitrine particulièrement intéressante. Vivo et OPPO savent mettre en scène les gains de puissance, l’autonomie et la photo computationnelle ; ce sont précisément les terrains sur lesquels une nouvelle puce phare doit prouver sa valeur au-delà des chiffres de laboratoire.

Une fuite plus importante qu’elle n’en a l’air

À ce stade, le Dimensity 9600 Pro reste une promesse sous surveillance. Mais cette promesse raconte déjà quelque chose d’essentiel sur le marché mobile de 2026 : la bataille ne se résume plus à quelques points de benchmark. Elle se joue sur la capacité à tenir des fréquences extrêmes, à maîtriser la consommation, et à offrir aux constructeurs une alternative crédible au réflexe Qualcomm.

Si les chiffres fuités se confirment, MediaTek ne signera peut-être pas une révolution. Mais il pourrait réussir quelque chose de tout aussi stratégique : rendre le sommet du marché Android nettement plus ouvert qu’il ne l’a longtemps été.