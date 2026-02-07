Accueil » OPPO Find X10 Pro : Le premier smartphone avec deux capteurs 200 mégapixels de 1/1,3 pouce ?

L’actualité immédiate d’OPPO, c’est encore la famille Find X9. Mais dans l’ombre, la génération suivante, alias Find X10, commence déjà à se dessiner — et les premières fuites parlent d’un pari ambitieux : mettre deux capteurs 200 mégapixels au cœur de l’expérience photo, dont un périscope de taille rarement vue sur un téléobjectif.

L’information vient du leaker Digital Chat Station sur Weibo, relayée par plusieurs médias tech : OPPO testerait pour la série Find X10 une configuration photo à double capteur de 200 mégapixels.

Ce genre de fuite est typique : on est sur de l’évaluation interne (donc pas un engagement produit), mais suffisamment cohérente et recoupée pour indiquer une direction.

Find X10 Pro : 200 mégapixels + 200 mégapixels, et des capteurs 1/1,3 pouce

Le scénario évoqué est spectaculaire sur le papier :

200 mégapixels en capteur principal

200 mégapixels en téléobjectif périscopique

Les deux sur de grands capteurs 1/1,3 pouce

Si OPPO valide ce choix, l’intérêt est clair : un téléobjectif périscope avec un capteur aussi grand vise à améliorer la lumière, la dynamique et la propreté d’image en conditions difficiles — exactement là où le zoom « premium » se joue.

Autre détail rapporté : l’idée serait testée sur toute la gamme Find X10, avec la possibilité d’un modèle « Pro Max » qui viendrait élargir la famille au-delà du duo habituel (standard + Pro). Un modèle Ultra serait même envisagé plus tard, dans une stratégie de sortie échelonnée.

Pourquoi le « double 200 mégapixels » devient une stratégie, pas juste un chiffre

Le 200 mégapixels n’est pas qu’un argument marketing, surtout quand il est associé à un grand capteur. Dans le réel, ça ouvre trois leviers :

Recadrage propre (zoom « hybride ») : Avec 200 mégapixels, on peut cropper plus agressivement tout en gardant du détail, ce qui aide à multiplier les focales « utiles » sans dépendre uniquement de l’optique. Binning et basse lumière : Ces capteurs fonctionnent souvent en regroupant des pixels (binning) pour améliorer le rendu nocturne, ce qui pourrait rendre le périscope plus constant quand la lumière tombe. Cohérence entre capteurs : Deux capteurs très définis, de taille similaire, peuvent aider à réduire les écarts de rendu entre grand-angle et télé (couleurs, texture, netteté), un point encore trop visible sur beaucoup de flagships.

Ce qui rend la fuite encore plus crédible, c’est qu’un hardware « proche » serait déjà pressenti sur un modèle Find X9s/Pro, également annoncé avec deux capteurs de 200 mégapixels (souvent associés au Samsung HP5 dans les rumeurs).

Traduction : OPPO pousserait cette signature photo sur plusieurs appareils, pas seulement sur l’X10.

Le revers de la médaille

Un périscope 200 mégapixels en 1/1,3 », c’est aussi :

un module potentiellement plus volumineux,

une optique plus exigeante (et donc un risque de compromis sur l’épaisseur ou le design),

plus de data à traiter (ISP, chauffe, stockage, latence de prise de vue).

La réussite dépendra donc moins du « 200″ que de l’exécution : optique, stabilisation, traitement, et cohérence logicielle.

Puissance : Dimensity 9600 en 2 nm dans le viseur

Côté plateforme, la série Find X10 est évoquée parmi les premières à intégrer un MediaTek Dimensity 9600 supposé gravé en 2 nm, avec l’idée de gains en performance et surtout en efficacité.

Là encore : ce sont des bruits de couloir à prendre avec prudence, mais la logique « photo premium + SoC très efficient » colle à l’ambition d’un flagship.

À ce stade, l’OPPO Find X10 ressemble à une intention : reprendre l’avantage par le zoom, en mettant le téléobjectif au même niveau d’ambition que la caméra principale. Si le double 200 mégapixels en 1/1,3 pouce se confirme, OPPO pourrait frapper un grand coup — à condition que l’optique et le traitement suivent. Sinon, ce ne sera qu’un chiffre de plus dans la guerre des mégapixels.