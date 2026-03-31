À peine la date de lancement mondiale du OPPO Find X9 Ultra confirmée que les regards se tournent déjà vers la génération suivante. Dans les coulisses, la série Find X10 commence à alimenter les rumeurs, et un modèle en particulier attire l’attention : le Find X10 Pro Max.

Selon plusieurs fuites issues de la chaîne d’approvisionnement, OPPO travaillerait sur une configuration photo particulièrement ambitieuse, avec une idée centrale : pousser encore plus loin la cohérence entre les différents modules, plutôt que de privilégier un seul capteur dominant.

Une stratégie radicale : homogénéiser les capteurs haut de gamme

D’après le leaker Digital Chat Station, OPPO testerait actuellement plusieurs configurations pour son futur flagship. L’une des hypothèses les plus marquantes évoque l’intégration de capteurs 200 mégapixels sur plusieurs focales — grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif.

Mais, les derniers éléments apportent une nuance importante. OPPO mènerait en réalité des tests A/B entre deux approches :

une configuration très ambitieuse avec des capteurs très haute définition sur plusieurs modules

une approche plus équilibrée, avec notamment un ultra grand-angle en 50 mégapixels

Autrement dit, la marque n’a pas encore tranché entre la démonstration technologique pure et un compromis plus réaliste en termes de traitement, de consommation et de cohérence d’image.

Des capteurs plus grands, pour une logique « pro » assumée

Un autre point clé des fuites concerne la taille des capteurs. Le capteur principal et le téléobjectif pourraient atteindre un format de 1/1,3 pouce, tandis que l’ultra grand-angle serait légèrement plus petit, autour de 1/1,5 pouce.

Ce choix est loin d’être anodin. Dans l’industrie mobile, la taille du capteur reste l’un des facteurs les plus déterminants pour la qualité d’image, notamment en basse lumière et en dynamique. En rapprochant les dimensions entre les différents modules, OPPO semble vouloir réduire les écarts de rendu entre focales — un problème classique des smartphones actuels. Cette lecture relève de l’analyse, mais elle s’appuie sur les tailles de capteurs évoquées dans les fuites.

Nouvelles technologies de capture : vers une colorimétrie plus cohérente

Les mêmes sources évoquent aussi l’intégration de technologies avancées comme le 4×4 RMSC (Rearranged Pixel Color Information) et l’UFCC (Ultra Full Color Capture).

L’objectif serait double : améliorer la restitution des couleurs et étendre la plage dynamique, deux axes essentiels dans la photographie computationnelle moderne. Ces technologies pourraient permettre de mieux exploiter les capteurs haute résolution, souvent limités par le traitement logiciel plus que par le hardware lui-même.

Là encore, OPPO semble poursuivre une logique déjà visible sur ses générations précédentes : ne pas se contenter d’empiler des mégapixels, mais travailler sur la chaîne complète, du capteur au rendu final.

Une génération qui pourrait aussi inaugurer le Dimensity 9600

Au-delà de la photo, la série Find X10 serait également parmi les premières à embarquer la future puce MediaTek Dimensity 9600. Ce point est stratégique. MediaTek monte en puissance sur le segment premium, et OPPO fait partie des constructeurs qui accompagnent cette montée en gamme. Une telle combinaison — capteurs massifs + nouveau SoC — pourrait permettre d’aller encore plus loin dans le traitement d’image en temps réel, notamment sur la vidéo et les scènes complexes.

Une réponse directe à la montée en puissance des flagships chinois

Ces rumeurs ne sortent pas de nulle part. Elles s’inscrivent dans une dynamique très claire du marché : les constructeurs chinois — Vivo, OPPO, Xiaomi — transforment progressivement leurs flagships en véritables plateformes photo, avec des capteurs toujours plus grands, des optiques plus ambitieuses et un traitement logiciel de plus en plus sophistiqué.

Dans ce contexte, le Find X10 Pro Max pourrait représenter une étape supplémentaire : non plus seulement exceller sur un module, mais offrir une cohérence globale de l’expérience photo, quel que soit le zoom utilisé.

Encore beaucoup d’incertitudes, mais une direction très lisible

Il faut évidemment rester prudent. OPPO n’a rien officialisé, et ces informations relèvent pour l’instant de fuites issues de sources proches de la chaîne de production. Mais, une chose se dessine déjà : OPPO ne semble pas vouloir ralentir sur la photographie mobile. Au contraire, la marque explore des configurations de plus en plus ambitieuses, quitte à tester plusieurs approches avant de figer son choix.

Si ces orientations se confirment, le Find X10 Pro Max pourrait bien incarner une nouvelle étape dans la course au « photophone » ultime — non pas seulement par la puissance brute, mais par la maîtrise de l’ensemble du système optique.

Et dans un marché où chaque génération doit justifier son existence, c’est précisément ce type de cohérence qui pourrait faire la différence.