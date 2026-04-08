MediaTek semble vouloir changer de braquet sur le très haut de gamme mobile. D’après une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station, la future série Dimensity 9600 pourrait combiner une gravure 2 nm, une nouvelle architecture CPU à deux cœurs ultra-premium, et des fréquences flirtant avec les 5 GHz — une promesse qui repositionnerait clairement la marque dans la bataille des SoC Android les plus ambitieux.

Dimensity 9600 : Une architecture plus agressive, pensée pour la performance brute

Selon les informations relayées aujourd’hui, les Dimensity 9600 et 9600 Pro adopteraient une configuration 2+3+3, avec deux très gros cœurs en tête pour les charges les plus lourdes, au lieu d’une structure plus classique.

La fuite évoque aussi des fréquences proches de 5 GHz, ce qui placerait cette génération dans une catégorie très au-dessus des itérations précédentes, au moins sur le papier.

L’autre élément clé concerne la fabrication. Plusieurs reprises de la fuite affirment que la puce reposerait sur le procédé TSMC N2P, autrement dit une version avancée de la 2 nm. Si cela se confirme, MediaTek pourrait bénéficier à la fois d’un gain de performance et d’une baisse de consommation, certains rapports évoquant une réduction de l’ordre de 25 à 30 %, même si ce point n’est pas vérifié officiellement à ce stade.

Une gamme plus segmentée pour couvrir plusieurs niveaux de flagship

Les fuites récentes décrivent aussi une stratégie plus étagée. La version standard pourrait s’appuyer sur une base proche d’un Dimensity 9500+ amélioré, tandis que les variantes Pro — voire Pro Max selon certaines reprises — adopteraient la nouvelle architecture 2 nm. Cette segmentation permettrait à MediaTek de servir plusieurs paliers de prix tout en conservant une image premium sur les modèles les plus avancés.

Autrement dit, MediaTek ne miserait pas seulement sur une puce vitrine, mais sur une famille complète capable de s’installer plus largement dans les smartphones haut de gamme de 2026 et 2027.

Des ambitions IA qui pourraient dépasser la seule puissance CPU

Plusieurs articles reliant cette fuite à d’autres travaux de MediaTek soulignent aussi le possible rôle de l’entreprise dans l’écosystème IA, notamment autour des puces avancées et de projets liés à Google TPU. L’idée, ici, serait de traduire cet effort en meilleures capacités d’IA embarquée et en efficacité énergétique plus crédible dans l’usage réel. Cela reste toutefois plus spéculatif que les éléments d’architecture CPU, car MediaTek n’a rien détaillé publiquement sur ce point pour la série 9600.

Vivo et Oppo en ligne de mire, face à un Qualcomm plus sélectif

Côté adoption, les rumeurs convergent vers les futures gammes Vivo X500 et OPPO Find X10, en particulier sur leurs déclinaisons les plus hautes. En parallèle, plusieurs fuites autour de Qualcomm suggèrent que les Snapdragon 8 Elite Gen 6 les plus musclés pourraient être réservés à un nombre plus limité d’appareils ultra-premium, ce qui ouvrirait une fenêtre stratégique à MediaTek pour se déployer plus largement.

MediaTek veut cesser d’être l’alternative « presque flagship »

Le point le plus intéressant n’est peut-être pas la fréquence proche de 5 GHz, mais le signal industriel derrière cette fuite. Avec une gravure 2 nm, une architecture plus agressive et une segmentation plus fine, MediaTek semble chercher à sortir d’un rôle d’outsider performant pour devenir un fournisseur de référence sur le vrai très haut de gamme Android.

Reste évidemment une précaution essentielle : rien n’est officiel pour le moment. Les noms, la structure exacte de la gamme, les gains énergétiques et même la nomenclature « Pro » peuvent encore évoluer avant l’annonce. Mais si cette direction se confirme, le Dimensity 9600 pourrait être l’une des puces qui redessinent le rapport de force entre MediaTek et Qualcomm sur la prochaine génération de flagships.