OPPO Find X10 : La première gamme Android à oser le 2 nm avec MediaTek ?

OPPO n’a jamais vraiment caché son goût pour les démonstrations techniques, surtout quand il s’agit de différencier ses flagships au-delà de la photo. Mais, la dernière rumeur autour du Find X10 ressemble moins à une simple fiche de spécifications qu’à un choix industriel : faire cohabiter deux générations de puces MediaTek au sein d’une même famille, avec un « Plus » que l’on croyait disparu… et un ticket d’entrée en 2 nm pour les modèles supérieurs.

D’après Digital Chat Station, OPPO testerait une gamme de Find X10 en trois modèles (standard, Pro, Pro Max) avec des SoC différents selon les variantes, ce qui collerait aux bruits persistants d’une gamme Find X10 élargie.

Le scénario évoqué est le suivant :

Find X10 (standard) : Dimensity 9500 Plus (annoncé comme 3 nm)

Find X10 Pro/Pro Max : série Dimensity 9600 (annoncé comme 2 nm)

Une logique limpide : le modèle « standard » devient une porte d’entrée premium, tandis que les Pro prennent une avance technologique nette — pas seulement sur la caméra, mais sur le cœur du téléphone.

Pourquoi c’est important : le 9500 Plus n’était « pas mort », juste mis en attente ?

Ces dernières semaines, plusieurs échos laissaient entendre que MediaTek pourrait sauter un Dimensity 9500 Plus, comme si la marque voulait simplifier sa gamme (ou réserver ses efforts à la génération suivante). La fuite de DCS inverse la lecture : le « Plus » ne serait pas annulé, mais repositionné comme une puce de deuxième semestre, potentiellement taillée pour alimenter un flagship « non-Ultra » à gros volume.

Et, l’info ne flotte pas seule : un post attribué à Gadgetsdata va dans le même sens en listant explicitement Find X10 = 9500+ et X10 Pro/Pro Max = 9600 (2 nm).

L’idée derrière OPPO : créer des « paliers » de performance, pas juste des paliers de prix

Ce qui change ici, c’est la manière de segmenter. Sur beaucoup de gammes Android, le différentiel entre « Pro » et « non-Pro » se joue surtout sur un capteur photo en plus, une charge un peu plus rapide, un écran un peu plus lumineux.

OPPO, lui, testerait une séparation plus structurante : un étage de gravure. Passer du 3 nm au 2 nm n’est pas un petit incrément : c’est normalement une promesse d’efficacité énergétique et/ou de marges de performance supérieures… mais aussi un coût de production plus agressif.

Résultat : Oppo pourrait vendre ses Pro comme de « vrais » modèles de rupture, sans avoir besoin d’inventer une fonctionnalité gadget.

L’automne pour le Find X10, mais un printemps chargé avant ça

La rumeur parle d’une annonce autour d’octobre en Chine pour la série Find X10, avec un possible Find X10 Ultra plus tard, qui repasserait chez Qualcomm (Snapdragon) — une stratégie que OPPO a déjà flirté avec sur certaines générations hautes. Mais avant l’automne, OPPO aurait un premier temps fort plus proche : Find X9 Ultra, Find X9s Pro et le Find N6 attendus autour de mars en Chine selon plusieurs fuites et roadmaps.

Dernier twist : MediaTek a déjà dégainé un Dimensity 9500 s récemment. Officiellement, c’est un SoC « flagship/premium » axé perf/efficacité, avec un message très « création » (ISP, vidéo, etc.).

Pourquoi ça compte ? Parce que ça montre que MediaTek n’hésite pas à multiplier les variantes (s, Plus, etc.) pour couvrir des fenêtres de produit et des besoins OEM — et que le 9500 Plus peut parfaitement exister à côté d’un 9500 s selon le positionnement visé (overclock, binning, NPU, GPU, enveloppe thermique…). Pour l’instant, on n’a pas les détails techniques du « Plus » : c’est le maillon manquant.