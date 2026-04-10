Après des mois de signaux contradictoires, Snap remet du concret dans son projet de lunettes connectées. Sa filiale Specs Inc. vient d’annoncer un accord stratégique pluriannuel avec Qualcomm Technologies pour alimenter les futures générations de Specs avec les plateformes Snapdragon XR, les puces maison de Qualcomm pour les appareils AR et VR.

Snap continue en parallèle d’affirmer un lancement public de ses lunettes plus tard en 2026.

Snap + Qualcomm : Un partenariat qui vaut plus qu’un simple choix de puce

Sur le papier, l’annonce parle de SoC Snapdragon XR. En réalité, elle raconte davantage. Snap et Qualcomm disent vouloir travailler ensemble sur de l’IA embarquée, des graphismes avancés et des expériences multiutilisateurs plus poussées.

Autrement dit, Qualcomm n’est pas seulement un fournisseur, mais le socle technique du retour de Snap dans la course aux lunettes AR grand public.

Specs n’est plus un projet interne flou, mais une vraie entité

Le contexte est important. Le 28 janvier 2026, Snap a officiellement créé Specs Inc. comme filiale dédiée, avec l’objectif assumé de donner plus de focus opérationnel au projet, d’ouvrir la porte à de nouveaux partenariats et à une éventuelle flexibilité capitalistique, tout en préparant le lancement public de Specs plus tard cette année.

La nouvelle alliance avec Qualcomm est donc le premier vrai signal industriel depuis cette réorganisation.

Une réponse implicite aux doutes de ces derniers mois

Cette annonce arrive aussi après une séquence moins flatteuse. En février, Scott Myers, alors SVP de Specs, a quitté Snap. TechCrunch a rapporté que le départ avait été associé par certaines sources à une supposé « explosion » avec Evan Spiegel, même si Snap a officiellement contesté cette caractérisation et s’est contenté d’indiquer qu’il avait choisi de quitter son poste.

Dans ce contexte, l’accord avec Qualcomm sert aussi de message simple : malgré les remous internes, le projet avance.

Un projet qui traîne depuis longtemps, mais qui n’a jamais vraiment disparu

La saga Spectacles dure depuis plus de dix ans, mais sa forme actuelle est plus récente. Snap a présenté la cinquième génération de Spectacles en septembre 2024 comme un produit transparent, autonome, propulsé par Snap OS, alors réservé au Spectacles Developer Program. En juin 2025, Snap a ensuite officialisé l’arrivée de Specs, des lunettes AR grand public plus légères et immersives, prévues pour 2026. Le projet n’est donc pas une renaissance soudaine, mais l’aboutissement d’une longue période de maturation côté développeurs.

Ce partenariat compte parce qu’il clarifie enfin la position de Snap. La société ne veut plus seulement expérimenter avec des lunettes pour développeurs ; elle veut préparer un vrai produit commercial avec une base matérielle crédible. En choisissant Qualcomm, Snap mise sur un acteur déjà central dans l’écosystème XR, ce qui réduit le risque technique au moment où Meta, Google et Samsung accélèrent eux aussi sur les interfaces portées.

Le défi ne sera plus de prouver que Snap sait fabriquer des lunettes AR, mais de montrer qu’elle peut leur donner un usage suffisamment fort pour exister face à des concurrents beaucoup mieux capitalisés.