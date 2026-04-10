Microsoft a fini par reconnaître ce qui sautait aux yeux : la formule ne tenait plus. Dans les conditions d’utilisation publiques de Copilot pour les particuliers figurait bien la phrase selon laquelle Copilot est « à des fins de divertissement uniquement », accompagnée d’avertissements indiquant qu’il peut se tromper, ne pas fonctionner comme prévu et ne pas être utilisé pour des conseils importants.

Microsoft dit désormais qu’il s’agit d’un langage hérité de l’époque où Copilot était encore beaucoup plus proche d’un compagnon Bing, et promet de le mettre à jour lors d’une prochaine révision.

Pourquoi cette formule a autant choqué

Le problème n’était pas seulement juridique, mais symbolique. Microsoft vend aujourd’hui Copilot comme un outil de productivité, intégré à Windows et surtout à Microsoft 365 Copilot, que l’entreprise présente officiellement comme une IA « built for work » capable d’aider à rechercher, créer, automatiser et collaborer dans le flux de travail.

Voir, en parallèle, un texte public le réduire à un usage « de divertissement » créait une contradiction trop visible pour passer inaperçue.

La défense de Microsoft est assez simple : la phrase n’est plus censée décrire l’usage actuel du produit. D’après les déclarations relayées par Windows Latest, l’entreprise affirme que cette formulation date d’une phase plus ancienne de Copilot et qu’elle ne reflète plus la manière dont l’outil est utilisé aujourd’hui. En revanche, Microsoft ne renonce pas au fond du message prudent : l’IA peut encore produire des erreurs, et elle ne doit pas être traitée comme une autorité absolue.

La contradiction reste néanmoins révélatrice

Même si la formule était ancienne, elle a exposé une tension très actuelle dans toute l’industrie de l’IA : les entreprises veulent vendre ces outils comme des assistants sérieux, mais leurs équipes juridiques continuent de rappeler qu’ils peuvent halluciner, déformer ou se tromper. Cette prudence n’a rien d’exceptionnel en soi. Ce qui a rendu le cas Microsoft gênant, c’est le décalage entre une communication très agressive sur l’IA partout et une clause qui sonnait presque comme un avertissement de produit non fiable.

Au fond, Microsoft ne dit pas que Copilot est inutile. Elle dit plutôt, maladroitement, que Copilot est utile, mais pas souverain. C’est probablement la position la plus réaliste pour un assistant IA en 2026 : bon pour accélérer un travail, mauvais comme source finale de confiance.

La vraie leçon de cette séquence, c’est donc moins l’erreur de wording que la maturité du marché : les grands éditeurs veulent que l’IA soit au centre du travail quotidien, tout en rappelant qu’elle ne doit jamais être crue sans vérification.

Et plus ils pousseront Copilot comme outil professionnel, plus ce grand écart devra être formulé proprement.