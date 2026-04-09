Xiaomi continue d’affiner sa formule de tablette compacte premium. Avant son grand événement de fin avril en Chine, la marque a publié les premiers visuels officiels de la Redmi K Pad 2, tout en confirmant plusieurs éléments clés de sa fiche technique : un format 8,8 pouces, une dalle 165 Hz, une puce Dimensity 9500 et une grosse batterie de 9 100 mAh.

Redmi K Pad 2 : Un design plus propre, toujours pensé pour la prise en main

Les images officielles montrent une tablette au format compact avec une coque unibody en métal et trois coloris annoncés : Deep Black, Spotlight Purple et Space Silver. Le dos paraît plus sobre que celui de la génération précédente, avec un module photo simplifié et la disparition de la bande décorative visible sur l’ancien modèle.

Autre changement intéressant, le bouton d’alimentation est déplacé sur la tranche droite, un choix plus logique pour une utilisation en mode paysage. Plusieurs reprises indiquent aussi qu’il devrait intégrer un lecteur d’empreintes, même si ce point reste à confirmer lors de l’annonce complète.

Une petite tablette, mais une vraie ambition gaming

Xiaomi confirme un écran LCD de 8,8 pouces à 165 Hz, présenté comme une dalle orientée e-sport, avec des améliorations sur la luminosité, la réactivité tactile et le confort visuel. La tablette est aussi annoncée avec le Dimensity 9500, que la marque positionne comme un vrai saut de génération pour les performances mono-cœur et multi-cœur.

La batterie grimpe à 9 100 mAh, ce qui est particulièrement ambitieux pour un format aussi compact. Xiaomi met aussi en avant des double moteurs linéaires X-axis et un système de double haut-parleur retravaillé, deux détails qui renforcent clairement son positionnement jeu et multimédia.

Une stratégie très lisible face à l’iPad mini et aux tablettes gaming

Le positionnement de la Redmi K Pad 2 devient assez clair : proposer une alternative plus nerveuse qu’une petite tablette généraliste, sans basculer dans l’encombrement d’une grande tablette premium. Le produit se place à la fois face à la Lenovo Legion Tab Gen 5 et, plus indirectement, face à l’iPad mini.

C’est sans doute là que Xiaomi joue juste. Le marché des tablettes compactes reste limité, mais il redevient intéressant dès lors qu’on y injecte de la vraie puissance, un écran très rapide et une batterie sérieuse.

Un futur Xiaomi Pad Mini 2 à l’international ?

L’hypothèse d’un renommage global reste plausible. Plusieurs sources rappellent que la Redmi K Pad de l’an dernier a été repositionnée sur certains marchés comme la Xiaomi Pad Mini, ce qui alimente déjà l’idée d’une Xiaomi Pad Mini 2 hors de Chine. En revanche, Xiaomi n’a encore rien officialisé sur ce point.

Au fond, la Redmi K Pad 2 semble suivre une ligne très cohérente : garder l’agilité d’une petite tablette, mais lui donner le sérieux d’un appareil haut de gamme orienté performance. Et dans un segment où peu de marques soignent encore ce format, cela pourrait suffire à en faire l’un des modèles les plus intéressants du printemps.