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Xiaomi 18 Pro : le futur roi des compacts avec 7 000 mAh et un double capteur de 200 mégapixels ?

Xiaomi 18 Pro : le futur roi des compacts avec 7 000 mAh et un double capteur de 200 mégapixels ?

Les premières fuites autour du Xiaomi 18 Pro dessinent déjà un positionnement atypique. Selon les informations du leaker Digital Chat Station, Xiaomi préparerait un smartphone à contre-courant : un format relativement compact, mais avec des caractéristiques techniques poussées à l’extrême.

Au programme : double capteur de 200 mégapixels, une massive batterie et un possible retour d’un écran secondaire au dos. Une combinaison qui pourrait redéfinir les attentes sur le segment des flagships « compacts ».

Xiaomi 18 Pro : Un duo de capteurs de 200 mégapixels pour marquer la différence

La fuite évoque un choix particulièrement ambitieux côté photo. Le Xiaomi 18 Pro intégrerait un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique lui aussi en 200 mégapixels.

Si cela se confirme, il s’agirait d’un bond significatif par rapport au Xiaomi 17 Pro, qui se contentait d’un duo principal et téléobjectif en 50 mégapixels. Xiaomi semble ici vouloir franchir un cap, non seulement en définition, mais aussi en polyvalence sur les longues focales.

Ce type de configuration pourrait permettre un zoom plus détaillé, une meilleure restitution des textures et une flexibilité accrue en post-traitement. Mais comme souvent avec les très hauts capteurs, tout dépendra du traitement logiciel et de l’optimisation, domaines dans lesquels Xiaomi a encore une marge de progression face aux leaders du segment.

Une batterie de 7000 mAh dans un format « compact »

Autre élément marquant : la batterie. Le Xiaomi 18 Pro pourrait embarquer une capacité autour de 7000 mAh, en légère hausse par rapport aux 6300 mAh du modèle précédent. C’est un chiffre impressionnant, surtout pour un smartphone qui conserverait un écran d’environ 6,3 pouces. Xiaomi semble vouloir concilier deux tendances habituellement opposées : compacité relative et endurance extrême.

La présence de la recharge sans fil est également évoquée, un incontournable sur ce segment, même si les détails sur les puissances de charge restent inconnus à ce stade.

Un design technique ambitieux… avec un écran arrière ?

L’un des éléments les plus intrigants concerne le design. Le Xiaomi 18 Pro pourrait conserver un écran secondaire à l’arrière, intégré à proximité du module photo. Ce choix, déjà exploré par Xiaomi par le passé, apporterait des usages spécifiques : prévisualisation photo avec les capteurs principaux, affichage d’informations ou personnalisation. Mais il pose aussi un défi d’intégration, surtout avec des capteurs photo plus imposants et une batterie plus volumineuse.

Si Xiaomi parvient à maintenir cet équilibre, cela renforcerait l’identité visuelle du produit, dans un marché où les flagships tendent à s’uniformiser.

Une fiche technique complète tournée vers le haut de gamme

Le prototype évoqué intégrerait également une certification IP68/IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ainsi qu’un capteur d’empreintes ultrasonique 3D sous l’écran, plus précis et plus rapide que les solutions optiques classiques. Côté performances, le Xiaomi 18 Pro devrait logiquement embarquer la prochaine génération de puces haut de gamme de Qualcomm, probablement le Snapdragon 8 Elite Gen 6, même si cela reste à confirmer.

Le lancement de la série Xiaomi 18 est attendu en Chine autour de septembre 2026, avec un éventuel modèle Ultra prévu dans un second temps.

Xiaomi pousse les curseurs, encore une fois

Comme toujours avec ce type de fuite, il convient de rester prudent. Les caractéristiques peuvent encore évoluer d’ici l’annonce officielle. Mais, la direction prise est déjà révélatrice. Avec ce Xiaomi 18 Pro, la marque semble vouloir pousser tous les curseurs simultanément : définition photo, autonomie, compacité relative et différenciation design. Une approche presque expérimentale, qui tranche avec la stratégie plus conservatrice de certains concurrents.

Reste à voir si cette accumulation d’arguments techniques se traduira par une expérience cohérente. Car dans le très haut de gamme, la performance brute ne suffit plus : c’est l’équilibre global qui fait la différence.

Si Xiaomi réussit ce pari, le Xiaomi 18 Pro pourrait bien s’imposer comme l’un des flagships les plus singuliers de sa génération.