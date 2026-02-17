Accueil » iOS 26.4 : Apple teste enfin le RCS chiffré de bout en bout — mais pas encore avec Android

iOS 26.4 : Apple teste enfin le RCS chiffré de bout en bout — mais pas encore avec Android

iOS 26.4 : Apple teste enfin le RCS chiffré de bout en bout — mais pas encore avec Android

Apple vient de franchir un cap symbolique dans la guerre froide des bulles bleues et vertes : la première bêta développeur d’iOS 26.4 active des tests de chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages RCS.

Sur le papier, c’est la pièce qui manquait pour sécuriser les échanges entre iPhone et Android. Dans les faits, ce premier déploiement reste très encadré — et surtout pas encore interopérable.

iOS 26.4 : Un test grandeur nature… limité aux appareils Apple

Dans iOS 26.4 (developer beta), Apple a commencé à tester le chiffrement (E2EE) sur RCS, mais précise que ce n’est « pas encore testable avec d’autres plateformes ». Autrement dit : pour l’instant, le chiffrement RCS est testée côté Apple-to-Apple, pas iPhone-to-Android.

Autre point important : Apple explique également que le chiffrement RCS ne sortira pas publiquement avec iOS 26.4. La fonctionnalité arrivera dans une « future update » (sans date annoncée).

RCS a déjà amélioré l’expérience iPhone ↔ Android (accusés de réception, meilleure gestion des médias, etc.), mais la sécurité restait l’angle mort : sans E2EE interopérable, les conversations cross-platform ne pouvaient pas prétendre au niveau de confidentialité d’iMessage.

Le chantier est collectif. La GSMA (GSM Association), qui pilote l’évolution du RCS Universal Profile, avait posé dès 2024 le chiffrement E2EE comme « prochain grand jalon », avant de publier en 2025 de nouvelles spécifications intégrant le chiffrement, basé sur le protocole MLS (Messaging Layer Security).

Apple avait ensuite confirmé son intention de supporter ces messages RCS chiffrés sur iOS, iPadOS, macOS et watchOS via de futures mises à jour.

Apple « débloque » le sujet, mais garde la main sur le tempo

Ce choix de démarrer par un test Apple-to-Apple ressemble à une mise en place prudente : valider le pipeline, la gestion des clés, la fiabilité, et éviter que l’interopérabilité devienne un cauchemar support dès la première itération.

La nuance est cruciale : l’E2EE, ce n’est pas une option marketing, c’est une promesse de chiffrement. Dès qu’elle est « cross-platform », elle impose une rigueur extrême sur la compatibilité, les scénarios de migration (changement de téléphone, restauration, multi-appareils), et le comportement en groupe. En clair : mieux vaut arriver plus tard… que casser la confiance.

La même bêta développeur iOS 26.4 ajoute aussi une nouveauté plus grand public : la possibilité de basculer « sans interruption » entre un podcast en audio et sa version vidéo, en s’appuyant sur la techno HLS (HTTP Live Streaming), avec une disponibilité annoncée au printemps 2026.