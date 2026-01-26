Accueil » iOS 26.4 vs iOS 27 : Les deux étapes de la métamorphose de Siri par l’IA

Si le calendrier rapporté par Mark Gurman se confirme, Apple s’apprête à faire quelque chose de très « Apple » : montrer enfin Siri en train de faire ce qu’on lui promet depuis des mois, mais sans tout livrer d’un coup.

L’idée serait une stratégie en deux étages : une démonstration « preuve de vie » dès la seconde moitié de février, puis une montée en puissance au fil de 2026 jusqu’à une refonte façon chatbot avec iOS 27.

Siri : Ce qui se jouerait en février

Selon ces mêmes rapports, Apple prévoirait une démo/briefing centrée sur les nouvelles capacités de Siri (notamment la « conscience à l’écran », la capacité à comprendre ce qui est affiché) et sur les premiers résultats concrets de la collaboration avec Google côté modèles Gemini.

Voici la grille de lecture la plus solide à ce stade, en recoupant les sources récentes :

Seconde moitié de février 2026 : démonstration/briefing des avancées Siri (signal politique + demo technique).

Printemps 2026 (iOS 26.4) : première vraie livraison côté Siri « Apple Intelligence » (toujours avec l’interface Siri actuelle), avec des fonctions promises en 2024 : compréhension du contexte, contenu à l’écran, actions dans les apps, etc. Cette étape utiliserait des modèles « Apple Foundation Models v10 », bâtis sur une base Gemini, opérant via Private Cloud Compute selon les rapports.

Juin 2026 (WWDC) : Apple poserait les bases de la deuxième phase et cadrerait iOS 27 comme l’année du grand virage Siri.

Automne 2026 (iOS 27) : lancement de « Campos », Siri transformé en assistant conversationnel type chatbot (voix + texte), intégré profondément dans iOS/iPadOS/macOS. Reuters et The Verge confirment la direction générale (chatbot, iOS 27, nom de code Campos, modèle Gemini « plus haut de gamme », etc.).

Pourquoi Apple ferait ça : livrer « utile » au printemps, réserver « transformant » pour l’automne ?

Cette approche en deux temps a une logique de produit très net :

iOS 26.4 sert à réparer le quotidien : une Siri qui comprend mieux votre contexte et ce que vous faites, sans exiger que l’utilisateur change d’habitudes.

iOS 27 vise un changement d’interface et de posture : Siri ne « répond » plus seulement, il dialogue, garde le fil, accepte le texte, et se comporte comme un assistant moderne — bref, rattraper ChatGPT/Gemini sur le terrain de la conversation.

Les deux points de vigilance à suivre de près