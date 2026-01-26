fermer
iOS 26.4 vs iOS 27 : Les deux étapes de la métamorphose de Siri par l’IA

Si le calendrier rapporté par Mark Gurman se confirme, Apple s’apprête à faire quelque chose de très « Apple » : montrer enfin Siri en train de faire ce qu’on lui promet depuis des mois, mais sans tout livrer d’un coup.

L’idée serait une stratégie en deux étages : une démonstration « preuve de vie » dès la seconde moitié de février, puis une montée en puissance au fil de 2026 jusqu’à une refonte façon chatbot avec iOS 27.

Siri : Ce qui se jouerait en février

Selon ces mêmes rapports, Apple prévoirait une démo/briefing centrée sur les nouvelles capacités de Siri (notamment la « conscience à l’écran », la capacité à comprendre ce qui est affiché) et sur les premiers résultats concrets de la collaboration avec Google côté modèles Gemini.

Voici la grille de lecture la plus solide à ce stade, en recoupant les sources récentes :

  • Seconde moitié de février 2026 : démonstration/briefing des avancées Siri (signal politique + demo technique).
  • Printemps 2026 (iOS 26.4) : première vraie livraison côté Siri « Apple Intelligence » (toujours avec l’interface Siri actuelle), avec des fonctions promises en 2024 : compréhension du contexte, contenu à l’écran, actions dans les apps, etc. Cette étape utiliserait des modèles « Apple Foundation Models v10 », bâtis sur une base Gemini, opérant via Private Cloud Compute selon les rapports.
  • Juin 2026 (WWDC) : Apple poserait les bases de la deuxième phase et cadrerait iOS 27 comme l’année du grand virage Siri.
  • Automne 2026 (iOS 27) : lancement de « Campos », Siri transformé en assistant conversationnel type chatbot (voix + texte), intégré profondément dans iOS/iPadOS/macOS. Reuters et The Verge confirment la direction générale (chatbot, iOS 27, nom de code Campos, modèle Gemini « plus haut de gamme », etc.).

Pourquoi Apple ferait ça : livrer « utile » au printemps, réserver « transformant » pour l’automne ?

Cette approche en deux temps a une logique de produit très net :

  • iOS 26.4 sert à réparer le quotidien : une Siri qui comprend mieux votre contexte et ce que vous faites, sans exiger que l’utilisateur change d’habitudes.
  • iOS 27 vise un changement d’interface et de posture : Siri ne « répond » plus seulement, il dialogue, garde le fil, accepte le texte, et se comporte comme un assistant moderne — bref, rattraper ChatGPT/Gemini sur le terrain de la conversation.

Les deux points de vigilance à suivre de près

  1. La dépendance à Google : Même si Apple conserverait une couche « Apple » (Private Cloud Compute, intégration OS, etc.), l’appui sur Gemini change le récit habituel. AP souligne que ce partenariat est stratégique pour rattraper le retard d’Apple sur l’IA grand public.
  2. La stabilité et les reports : Tout ce qui ressemble à un calendrier « mois par mois » reste fragile : Apple peut décaler une bêta, fractionner des fonctions, ou réserver certaines capacités à des marchés/langues précis.
