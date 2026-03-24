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Galaxy S27 Ultra : Pourquoi Samsung renonce (pour l’instant) au nouveau S Pen ?

Galaxy S27 Ultra : Pourquoi Samsung renonce (pour l'instant) au nouveau S Pen ?

Le S Pen reste l’un des derniers marqueurs identitaires de la gamme Galaxy Ultra. Mais à mesure que Samsung affine ses smartphones, cet emblématique stylet semble lui aussi entrer dans une phase de transition, entre héritage technique, contraintes de design et ambitions de modernisation.

D’après un nouveau rapport, le Galaxy S27 Ultra ne devrait pas inaugurer la nouvelle génération de S Pen évoquée plus tôt cette année. Un choix qui en dit long sur la prudence du constructeur coréen.

Galaxy S27 Ultra : Samsung temporise sur l’évolution du S Pen

Selon les informations relayées par ETNews, Samsung aurait bien testé une nouvelle technologie de stylet pour le Galaxy S27 Ultra, avant de renoncer — au moins pour cette génération. Le fabricant continuerait donc de s’appuyer sur son système EMR (Electromagnetic Resonance), une technologie historique qui nécessite l’intégration d’une couche numériseur sous l’écran.

Ce système a longtemps fait la force du S Pen : pas besoin de batterie dans le stylet, une latence maîtrisée, et une expérience très proche de l’écriture naturelle. Mais il impose aussi une contrainte matérielle bien réelle dans un marché où chaque millimètre gagné à l’intérieur d’un smartphone compte.

L’alternative étudiée par Samsung serait une solution de type AES (Active Electrostatic). Sur le papier, elle présente un avantage évident : elle supprime le besoin du digitizer dans l’écran. En contrepartie, l’alimentation doit être déplacée dans le stylet lui-même, ce qui implique l’ajout d’une batterie — et donc un S Pen plus épais.

Un compromis technique encore difficile à tenir

Le cœur du problème est là. Samsung chercherait à concevoir un système hybride capable de combiner les bénéfices des deux approches : se débarrasser à la fois du digitizer interne et de la batterie dans le stylet. Une séduisante promesse, surtout pour une marque qui tente depuis plusieurs années de rendre ses appareils plus fins sans renoncer à leurs fonctions premium.

Mais d’après ce même rapport, cette technologie ne serait pas encore prête. Le projet aurait été repoussé, sans explication précise sur les freins rencontrés. Cela peut laisser penser que les compromis techniques restent trop importants à ce stade, qu’il s’agisse de fiabilité, de coût industriel ou tout simplement de qualité d’usage.

Car sur un accessoire aussi central, Samsung n’a guère le droit à l’erreur. Un S Pen plus encombrant, moins réactif ou moins intuitif risquerait de casser l’un des rares éléments de différenciation encore réellement tangibles sur le segment des flagships Android.

Un stylet devenu plus sage, mais toujours stratégique

Ces dernières générations ont pourtant montré une évolution moins flatteuse du S Pen. Certaines fonctions avancées ont disparu, et l’accessoire tend davantage vers un rôle d’outil d’écriture et d’annotation que de télécommande intelligente ou d’extension créative complète.

Ce recentrage n’est pas anodin. Il traduit probablement une forme de rationalisation chez Samsung : conserver l’essentiel de l’expérience, tout en allégeant ce qui semblait moins utilisé. Mais, il alimente aussi une frustration chez les utilisateurs les plus fidèles, qui voyaient dans le S Pen bien plus qu’un simple stylet.

Le maintien de la technologie actuelle sur le Galaxy S27 Ultra suggère donc une priorité claire : préserver une expérience stable et familière plutôt que lancer trop tôt une rupture technologique encore imparfaite.

Samsung cherche toujours la formule idéale

En filigrane, cette décision raconte quelque chose de plus large sur l’industrie mobile. Les smartphones haut de gamme sont désormais pris entre deux impératifs souvent contradictoires : devenir plus fins, plus élégants, plus intégrés — tout en conservant des fonctions complexes héritées d’une époque où l’épaisseur comptait moins que la polyvalence.

Le S Pen est précisément à cette intersection. Samsung semble vouloir sauver ce symbole sans l’empêcher d’évoluer. Mais pour y parvenir, il faut trouver une architecture qui ne dégrade ni le confort, ni la précision, ni l’identité même du produit.

Autrement dit, les vraies nouveautés autour du S Pen ne sont peut-être pas abandonnées. Elles attendent simplement une maturité technique suffisante pour arriver sans compromis visible.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait donc prolonger l’existant plutôt qu’ouvrir un nouveau chapitre. Une décision prudente, presque conservatrice, mais qui rappelle une réalité simple : dans la tech premium, l’innovation n’a de valeur que lorsqu’elle améliore vraiment l’usage.