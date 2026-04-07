Pendant des années, « l’iPhone pliable » a ressemblé à un mirage récurrent de l’industrie mobile. Cette fois, le dossier semble changer de nature. Selon un nouveau rapport relayé ce lundi 6 avril 2026, le premier iPhone pliable d’Apple, alias iPhone Fold, serait désormais entré en production d’essai chez Foxconn, une étape qui suggère un produit bien plus avancé qu’une simple rumeur de laboratoire.

Une étape clé, mais pas encore une officialisation

Le signal du jour provient du leaker Instant Digital, qui affirme que l’« iPhone Fold » a commencé sa production d’essai chez Foxconn. Dans l’univers Apple, cette phase correspond à des séries limitées destinées à valider l’industrialisation, les rendements et la faisabilité avant la montée en cadence. Ce n’est donc pas une annonce officielle d’Apple, mais c’est un marqueur crédible d’avancement si l’information se confirme.

Autrement dit, le produit ne serait plus seulement à l’état de concept interne. Le passage en production d’essai laisse entendre que l’essentiel des arbitrages techniques et industriels est déjà bien cadré, même si Apple peut encore ajuster certains détails avant la fabrication à grande échelle.

Ce que l’on croit savoir du premier iPhone Fold

Les rumeurs les plus solides convergent vers un format de type livre, plus proche d’un Galaxy Z Fold que d’un smartphone à clapet. Plusieurs sources évoquent un écran externe autour de 5,5 pouces et un écran interne proche de 7,8 pouces, avec une épaisseur particulièrement contenue et une forte insistance sur la réduction, voire l’élimination, de la pliure visible.

Sur la fiche technique supposée, on parle aussi d’un double module photo arrière, d’un châssis premium mêlant titane et autres alliages selon les sources, ainsi que d’un modem Apple de génération C2. Là encore, il faut rester prudent : ce sont des informations issues d’analystes et de fuites recoupées, pas des spécifications confirmées par Cupertino.

Des photos volées bientôt inévitables ?

C’est souvent à ce stade que l’écosystème des fuites s’emballe. Quand les unités d’essai circulent dans la chaîne industrielle, la probabilité de voir apparaître des clichés réels augmente nettement. Rien ne garantit qu’un prototype fonctionnel fuitera rapidement, mais l’entrée en trial production rend ce scénario beaucoup plus plausible qu’auparavant. C’est précisément ce qui rend cette séquence intéressante : on pourrait bientôt passer des rendus aux images tangibles.

Lancement en 2026 : oui, mais le calendrier reste flou

Sur le calendrier, le consensus actuel pointe toujours vers 2026 pour les débuts du premier iPhone pliable. En revanche, le timing exact reste discuté. MacRumors rapporte que l’iPhone Fold pourrait être présenté aux côtés des iPhone 18 Pro à l’automne 2026, avec une possibilité de commercialisation décalée jusqu’en décembre. D’autres synthèses évoquent plus largement une fenêtre de fin 2026, voire début 2027 selon les scénarios passés.

Ce point est important, car il nuance l’idée d’un lancement « imminent ». Oui, le projet semble avancer selon un calendrier crédible. Non, cela ne signifie pas automatiquement que le produit arrivera en rayon dans les toutes prochaines semaines. À ce stade, le plus raisonnable est de parler d’un horizon de fin 2026, avec une présentation potentielle avant la disponibilité commerciale.

Apple ne veut pas seulement lancer un pliable, mais redéfinir la catégorie

Ce qui se joue ici dépasse la simple entrée d’Apple sur un segment déjà occupé par Samsung, Honor, Huawei ou Google. Si Apple a tant attendu, c’est probablement parce que la marque ne veut pas sortir « son » pliable tant que certains irritants majeurs — pliure, épaisseur, durabilité, autonomie — ne sont pas jugés acceptables à l’échelle d’un iPhone. Les rumeurs sur une dalle presque sans pli et sur une finition très premium s’inscrivent dans cette logique.

En clair, Apple semble vouloir arriver tard, mais avec un discours familier : non pas inaugurer la catégorie, mais la rendre désirable pour le grand public haut de gamme. Et c’est peut-être là que ce futur iPhone pliable sera le plus intéressant : moins comme démonstration technologique que comme tentative de normalisation du format.

Le vrai tournant n’est donc pas seulement l’existence d’un iPhone pliable. C’est le fait qu’Apple soit peut-être enfin prêt à le fabriquer pour de vrai.