Le DJI Osmo Pocket 4 refait surface, et cette fois les indices commencent à prendre une forme plus concrète. Un revendeur colombien, DroneTech, a publié sur ses réseaux sociaux des photos et une vidéo montrant ce qui serait la future caméra de vlogging de DJI, tout en laissant entendre une mise en vente possible le lundi 20 avril 2026.

Évidemment, il est impossible de confirmer de manière indépendante que les images montrent bien le produit final, même si l’ensemble paraît crédible.

DJI Osmo Pocket 4 : Une fuite plus crédible que spectaculaire

Ce qui rend cette séquence intéressante, ce n’est pas seulement l’existence de nouvelles images. C’est leur provenance apparente : un revendeur qui semble déjà manipuler des unités physiques ou au minimum, des éléments promotionnels très avancés.

On peut légitimement affirmer qu’il y a des « dizaines » de Osmo Pocket 4 photographiés avant lancement, avec une courte vidéo montrant de multiples unités sur une étagère de magasin. Le site ajoute que DroneTech affirme vendre la Osmo Pocket 4 à partir du 20 avril, ce qui renforcerait l’idée d’une annonce désormais très proche.

DJI semble rester fidèle à la recette Pocket

Les descriptions associées à ces publications évoquent une vidéo de haute qualité, une stabilisation intelligente et un Creator Combo, exactement le type de vocabulaire que DJI utilisait déjà autour de la Osmo Pocket 3.

Ce détail compte, car il suggère moins une rupture de philosophie qu’une montée en gamme mesurée : DJI continuerait à faire de la Osmo Pocket une caméra ultra-compacte pensée pour les créateurs mobiles, les vloggers et tous ceux qui veulent un outil léger mais sérieux.

Le Osmo Pocket 3 laisse une barre très haute

Et cette continuité n’aurait rien de surprenant. DJI part d’un produit déjà très réussi. Le vrai enjeu de la Osmo Pocket 4 ne sera donc pas de réinventer la catégorie, mais d’améliorer intelligemment une formule qui fonctionnait déjà extrêmement bien.

Les rumeurs les plus insistantes parlent d’un écran plus lumineux, d’une autonomie renforcée et de légers ajustements de design. Des améliorations de qualité vidéo sont également attendues, sans que leur nature exacte soit encore claire. En parallèle, de précédentes fuites évoquaient aussi de nouveaux accessoires, dont un éclairage LED à fixer au sommet de la caméra, ainsi que plusieurs bundles de lancement.

Un lancement global reste plausible, malgré le contexte américain

Le contexte commercial autour de DJI complique toutefois la lecture, surtout pour les États-Unis. Les nouveaux produits DJI sont aujourd’hui confrontés à un climat réglementaire beaucoup plus tendu sur le marché américain, mais on peut penser que la Osmo Pocket 4 pourrait tout de même être commercialisé s’il a obtenu ses autorisations suffisamment tôt.

Autre élément à surveiller : l’existence d’une Osmo Pocket 4 Pro. On a déjà entendu plus tôt dans l’année une variante Pro à double caméra, distincte du modèle standard, avec une arrivée potentiellement plus tardive. Les nouveaux indices relayés cette semaine semblent d’ailleurs suggérer que seul la Osmo Pocket 4 « classique » arriverait d’abord, le modèle Pro pouvant être gardé pour la fin du printemps ou le début de l’été 2026.

DJI n’a sans doute pas besoin d’une révolution, mais d’un lancement propre et mondial

Le plus intéressant dans ce dossier, c’est peut-être la manière dont DJI semble gérer le tempo. La Osmo Pocket 4 ne donne pas encore l’impression d’un saut conceptuel radical. Elle ressemble plutôt à une évolution méthodique d’un produit déjà dominant sur son créneau. Et c’est peut-être exactement la bonne stratégie : dans une catégorie où la Osmo Pocket 3 a déjà posé une référence très solide, mieux vaut améliorer l’écran, l’endurance, les accessoires et la qualité d’image que courir après une fausse rupture.

En somme, la Osmo Pocket 4 paraît de moins en moins hypothétique. Reste maintenant à voir si DJI officialisera bien la caméra autour du 20 avril, et surtout si cette nouvelle génération saura conserver ce qui faisait la force de la précédente : transformer un objet minuscule en vraie caméra de création.