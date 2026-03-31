Pendant longtemps, Android a excellé dans la flexibilité sans toujours réussir à transformer cette liberté en simplicité. Le partage de fichiers en est l’un des meilleurs exemples : Quick Share existe, fonctionne souvent bien, mais conserve une petite friction que l’écosystème Apple a su mieux effacer avec AirDrop.

Google et Samsung semblent désormais prêts à corriger cela avec une nouvelle fonction baptisée « Tap to Share », qui permettrait de rapprocher simplement deux téléphones pour lancer un échange de fichiers ou de contacts.

En clair, moins de menus, moins de recherche d’appareil, moins de flottement.

Une fonction qui apparaît partout à la fois, et c’est ce qui la rend crédible

Ce qui rend cette fuite particulièrement intéressante, ce n’est pas seulement son existence, mais sa répétition. Android Authority explique avoir retrouvé des traces de cette fonctionnalité à trois endroits distincts : dans les builds de One UI 9, dans Google Play Services, et jusque dans les fichiers système d’Android 17. Lorsqu’un projet commence à émerger simultanément à ce niveau de la pile logicielle, il ressemble de moins en moins à une simple expérimentation locale.

Dans One UI 9, la fonction aurait désormais son propre nom et sa propre description. Le texte mentionné par Android Authority dit aux utilisateurs de tenir le haut de leur téléphone près d’un autre appareil pour envoyer des fichiers.

D’abord un échange de contacts, puis un système de partage plus large

Le projet ne naît pas de nulle part. Dès novembre 2025, Android Authority avait déjà repéré dans Google Play Services une fonction interne nommée « Gesture Exchange », pensée pour échanger des informations de contact en rapprochant deux appareils, dans une logique très proche de NameDrop chez Apple. À l’époque, il s’agissait surtout de partager une photo de profil, un numéro ou une adresse e-mail.

La nouveauté, aujourd’hui, est que ce nom Gesture Exchange réapparaît aussi dans l’application Quick Share de One UI 9. Android Authority en déduit que l’outil d’échange de contacts aurait désormais évolué vers un système plus large de transfert de fichiers.

NFC pour initier, Quick Share pour transporter

Les indices disponibles pointent vers une mécanique assez logique. Les références trouvées dans Android 17 évoquent un service système appelé « TapToShare ». Plusieurs reprises estiment que le NFC servirait probablement à réveiller ou authentifier le geste initial, avant que Quick Share ne prenne le relais pour assurer le vrai transfert des données. Cette architecture paraît crédible, car elle combine la simplicité du rapprochement physique avec la vitesse d’un échange sans fil plus classique pour les fichiers lourds.

Le détail le plus important : ce ne serait pas réservé à Samsung

C’est probablement là que le sujet devient vraiment stratégique. Parce que les traces du projet apparaissent dans Google Play Services et dans Android 17 lui-même, la fonction semble pensée pour dépasser le seul cadre des Galaxy. SamMobile note d’ailleurs que le fait de retrouver des références dans Android 17 suggère un déploiement plateforme, donc potentiellement accessible à un grand nombre de marques Android, pas seulement Samsung ou Pixel.

Si cela se confirme, Google toucherait à l’un des vieux points faibles d’Android : cette impression que le partage dépend encore trop souvent de la marque, de l’implémentation ou de l’application installée. Là où un utilisateur iPhone sait presque instinctivement qu’AirDrop fonctionnera avec un autre iPhone, Android pourrait enfin approcher ce même niveau d’évidence.

Le calendrier reste flou, mais plusieurs sources spécialisées convergent vers une arrivée possible avec Android 17 ou dans son sillage. Android Authority n’avance pas de date ferme, tandis que des reprises comme SammyGuru ou Dataconomy estiment que le lancement le plus logique serait autour de la sortie stable d’Android 17. Samsung pourrait être parmi les premiers à l’activer, étant donné le niveau d’avancement visible dans One UI 9. Là encore, il faut rester prudent : les fonctions vues dans les builds de développement peuvent encore être renommées, retardées ou abandonnées.

Android ne copie pas seulement AirDrop, il corrige enfin une friction historique

Le plus intéressant dans ce dossier, ce n’est pas que Google et Samsung s’inspirent d’Apple. C’est qu’ils semblent avoir compris que le partage mobile ne doit plus être un mini-protocole à lancer, mais un réflexe. On ne veut pas « ouvrir une fonction de transfert ». On veut approcher deux appareils et sentir que le système a compris l’intention. C’est précisément ce que Tap to Share semble vouloir apporter.

En somme, Android n’a jamais vraiment manqué de solutions pour partager. Il lui manquait surtout une solution qui paraisse naturelle. Et si Tap to Share arrive comme prévu, Google pourrait enfin donner à Android l’une des expériences les plus simples — et les plus humaines — de tout l’écosystème mobile.