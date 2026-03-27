Une Beta 1, une Beta 2, et voilà que Google vient de franchir l’un des caps les plus importants du cycle de Android 17. Avec la Beta 3, la plateforme atteint le stade de Platform Stability, ce qui signifie que les API, les comportements applicatifs et les surfaces non-SDK sont désormais figés. Pour les développeurs, c’est le moment des tests finaux et de la préparation des apps ciblant Android 17 sur le Play Store.

Pour les utilisateurs Pixel déjà en bêta, c’est aussi la version où Android commence à ressembler moins à une promesse technique qu’à un système presque prêt.

Le vrai signal : Android 17 entre dans sa phase de finition

Dans ses notes officielles, Google insiste sur ce jalon de stabilité. Les développeurs sont invités à lancer leurs vérifications de compatibilité finales, à mettre à jour SDK, bibliothèques et moteurs, et à valider leurs builds sur appareils Pixel ou émulateurs 64 bits. Ce n’est plus la phase où l’on redessine le cœur du système ; c’est celle où l’on consolide, où l’on corrige, et où l’on prépare l’atterrissage.

Android 17 Beta 3 confirme aussi plusieurs changements structurels déjà attendus. Les apps ciblant Android 17 devront mieux gérer le redimensionnement sur grands écrans et ne pourront plus se soustraire aussi librement aux contraintes d’orientation et de ratio.

Google renforce aussi la sécurité du chargement dynamique du code en imposant des bibliothèques natives en lecture seule lorsqu’elles sont chargées via System.load() . S’y ajoutent une Certificate Transparency activée par défaut et des restrictions plus nettes sur l’accès réseau local, désormais bloqué par défaut sans permission explicite comme ACCESS_LOCAL_NETWORK.

Photo, audio, confidentialité : Android affine sa couche système

Google continue en parallèle d’étoffer ses briques transversales. Android 17 Beta 3 documente une personnalisation plus poussée du Photo Picker, le support du format RAW14 pour les workflows photo avancés, de nouvelles API pour distinguer les types de caméras, et des extensions photo définies par les fabricants.

Côté audio, Google ajoute notamment la prise en charge d’une nouvelle catégorie d’appareils pour les aides auditives Bluetooth LE Audio, un routage plus fin des sons système vers des périphériques spécifiques et un encodeur xHE-AAC étendu. La confidentialité reste au centre, avec un bouton système de localisation pour l’accès précis ponctuel et des indicateurs plus clairs d’usage de la position.

Mais la version visible par les utilisateurs est ailleurs : multitâche, tuiles, launcher

L’intérêt de cette bêta ne se limite pourtant pas aux API. Plusieurs changements d’interface et d’usage repérés dans la build font davantage parler que la stabilité elle-même. App Bubbles, annoncée plus tôt dans le cycle, devient enfin réellement disponible : il suffit d’un appui long sur l’icône d’une app pour l’ouvrir dans une petite fenêtre flottante redimensionnable.

Autre détail très concret pour les testeurs Pixel : plusieurs observateurs ont noté qu’avec la Beta 3, le mot-clé « Hey Google » relance de nouveau correctement l’overlay Gemini, alors que cette fonction avait été cassée dans des bêtas précédentes. Ce correctif n’est pas mis en avant dans les notes officielles de Google, mais il a bien été signalé par la presse spécialisée qui suit la bêta au jour le jour.

Quelques autres retouches donnent déjà la texture d’Android 17

Toujours selon les premières prises en main, Google a encore ajusté le Pixel Launcher, la barre de recherche, le fond flouté des panneaux de widgets, l’affichage optionnel des noms d’apps sous les icônes, ainsi qu’une nouvelle apparence pour l’outil d’enregistrement d’écran.

Ce sont des détails, mais ils racontent une direction : Android 17 semble moins vouloir impressionner par une seule grande nouveauté que polir une série de micro-frictions très visibles au quotidien. Cette conclusion est une inférence fondée sur les changements rapportés par les sites qui ont installé la build.

Google a également corrigé un nombre conséquent de bugs. Le fil officiel du programme bêta mentionne notamment un problème système de cycle de vie pouvant provoquer des redémarrages d’apps et du scintillement d’écran. D’autres reprises évoquent des corrections liées aux appels entrants, à Économiseur de batterie, à l’affichage de notifications, à des artefacts visuels, à la stabilité système et à certains modules photo.

Toutes ces retouches renforcent l’idée que la Beta 3 marque vraiment l’entrée d’Android 17 dans sa dernière ligne droite.

Android 17 commence enfin à parler aux gens, pas seulement aux développeurs

Le plus intéressant avec cette Beta 3, c’est peut-être ce décalage. Officiellement, Google célèbre une étape très technique : API figées, compatibilité, stabilité. Dans les faits, ce sont surtout les petits changements visibles — Bubbles, tuiles séparées, mot-clé Gemini restauré, écran recorder revu — qui donnent à Android 17 son identité naissante.

C’est souvent à ce moment-là qu’une version d’Android commence à exister pour le public : quand la plateforme cesse d’être seulement stable pour devenir plus agréable.