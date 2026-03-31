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L’IA pour en faire moins : Et si c’était ça, la vraie révolution ?

L’IA pour en faire moins : Et si c’était ça, la vraie révolution ?

Pendant des années, l’intelligence artificielle a été vendue comme un outil de productivité professionnelle. Automatiser le travail, accélérer les tâches, optimiser les performances. Mais, un nouveau récit émerge, plus discret — et sans doute plus révélateur : l’IA commence à s’installer dans nos vies personnelles, non pas pour en faire plus, mais pour en faire moins.

Selon un récent rapport du The Wall Street Journal, de plus en plus d’utilisateurs détournent les chatbots comme Claude ou ChatGPT pour gérer les tâches domestiques les plus ingrates : comparer des assurances, organiser des courses, planifier des repas, ou encore structurer des routines de sport.

Transformer les corvées invisibles en tâches automatisées grâce à l’IA

L’exemple d’Andy Coravos illustre bien ce glissement. Plutôt que de passer des heures à comparer des mutuelles ou chercher des médecins, l’IA s’occupe du tri, de la synthèse et de la recommandation. Elle va même plus loin : optimisation des apports nutritionnels, ajustement des séances de sport, simplification des routines.

Autrement dit, l’IA ne remplace pas l’humain — elle élimine le bruit autour de ses décisions.

Même logique chez Loewen Cavill, qui a connecté capteurs domestiques, scripts et assistants IA pour automatiser une partie de la vie quotidienne : notifications pour le linge, suivi des tâches ménagères, commandes de courses. Résultat : moins de friction, plus de clarté sur l’organisation du foyer.

L’IA comme « assistant invisible » du quotidien

Ce qui frappe dans ces usages, c’est leur banalité assumée. On est loin des promesses futuristes ou des démonstrations spectaculaires. L’IA devient une couche invisible, un assistant silencieux qui gère ce que personne n’a envie de faire :

Planifier une semaine de repas.

Transformer une to-do list chaotique en plan clair.

Rédiger cet email que vous repoussez depuis trois jours.

Ce sont précisément ces micro-tâches, souvent négligées dans les discours tech, qui grignotent le plus notre énergie mentale.

Moins d’écran, paradoxalement grâce à plus d’IA

Il y a ici une ironie intéressante. Plus certains utilisateurs maîtrisent l’IA, moins leur vie semble dépendre des écrans. Non pas parce qu’ils s’en détachent, mais parce que l’IA agit en amont, absorbant les tâches numériques avant qu’elles ne deviennent chronophages.

Cette évolution en dit long sur la maturité de l’usage. L’IA n’est plus un gadget ni une vitrine technologique. Elle devient un outil de désencombrement mental.

Et c’est peut-être là son véritable rôle.

Une bascule culturelle plus qu’une révolution technologique

Ce changement d’usage marque une transition subtile, mais profonde. L’IA ne sert plus uniquement à produire — elle sert à libérer. À créer de l’espace pour autre chose : du sport, du repos, des relations, du temps réellement choisi.

Dans un monde saturé d’optimisation, la promesse la plus précieuse n’est peut-être pas d’aller plus vite.

Mais simplement de respirer un peu plus.