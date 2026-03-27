Chez Motorola, les fuites semblent presque faire partie du calendrier produit. Cette fois, c’est le Razr 70 Ultra qui se montre en images avant l’heure, et le message visuel est assez clair : la marque ne cherche pas à réécrire la formule de son smartphone pliable à clapet premium.

Le téléphone dévoilé par les premiers rendus ressemble beaucoup à son prédécesseur, au point de donner l’impression d’une génération plus prudente que réellement nouvelle.

Un design presque inchangé, et c’est précisément le sujet

Selon les dimensions rapportées par XpertPick, le Razr 70 Ultra mesurerait environ 171,3 x 74,1 x 7,8 mm une fois déplié, 9,6 mm si l’on inclut le bloc photo, et 15,8 mm replié, jusqu’à 17,63 mm avec les caméras. Cela le rendrait légèrement plus épais que le Razr 60 Ultra, sans pour autant bouleverser sa prise en main ni son identité visuelle.

L’impression dominante reste donc celle d’une continuité assumée. Motorola conserverait un grand écran pliable interne de 7 pouces et un écran externe de 4 pouces, soit exactement le type de recette qui a déjà permis à la gamme Razr récente de trouver sa place face à Samsung.

Le problème, c’est qu’à ce niveau de gamme, la continuité peut vite être perçue comme un manque d’élan.

Motorola semble jouer la sécurité là où le pliable appelle encore l’audace

Il ne faut pas forcément condamner un constructeur parce qu’il conserve une silhouette qui fonctionne. Dans l’univers des smartphones pliables, la stabilité du format peut aussi être l’expression d’une certaine maturité. Mais dans le cas du Razr 70 Ultra, les rendus donnent surtout le sentiment que Motorola préfère sécuriser sa formule plutôt que repousser vraiment les lignes.

C’est un choix défendable, mais qui peut aussi rendre le produit moins lisible en tant que nouvelle génération.

Le vrai pari de Motorola pourrait donc venir de l’intérieur

C’est là que le téléphone garde encore une chance de surprendre. Motorola miserait surtout sur des améliorations internes plutôt que sur une refonte du design. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le constructeur préfèrerait une approche plus musclée côté composants, ce qui laisserait entendre que Motorola cherche à renforcer l’expérience réelle — fluidité, autonomie, photo, chaleur, logiciel — plutôt qu’à produire un simple effet « waouh » esthétique.

Autrement dit, le Razr 70 Ultra pourrait encore se défendre s’il apporte un vrai progrès là où cela compte au quotidien. Car sur un pliable, tout ne se joue pas dans la silhouette : la charnière, l’autonomie, la photo, l’écran externe, le logiciel et la gestion thermique pèsent au moins autant que la nouveauté du dessin.

Pour l’instant, Motorola n’a pas communiqué de date officielle. En revanche, plusieurs récentes certifications laissent penser que la série Razr 70 se rapproche d’une annonce.

Le Razr 70 Ultra risque moins d’être mauvais que trop prévisible

Le problème du Razr 70 Ultra, au vu de ces premières images, n’est pas qu’il paraît raté. C’est qu’il paraît déjà compris. Dans une catégorie encore jeune comme celle des pliables, un nouveau modèle a besoin d’apporter soit un saut visuel, soit un gain d’usage évident. Si Motorola ne livre ni l’un ni l’autre, le téléphone pourrait vite donner l’impression d’un simple rafraîchissement premium plutôt que d’un vrai nouveau chapitre.

En somme, Motorola semble miser sur la continuité. Reste à voir si cette continuité cache une vraie montée en gamme interne… ou si elle traduira simplement un pliable de plus dans une catégorie qui, elle, réclame encore des raisons de s’enthousiasmer.