Motorola Razr 70 : Certification TDRA confirmée, le lancement mondial est imminent

Motorola a déjà présenté un téléphone pliable cette année. Annoncé il y a près d’un mois, le Razr Fold ne devrait pas être lancé avant l’été. Cependant, il semble que Motorola prépare discrètement la relève du Razr 60, et un passage par la case certification vient d’ajouter une pièce très « réelle » au puzzle.

Le Razr 70 a été repéré dans la base de la TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) aux Émirats arabes unis, sous le numéro de modèle XT2657-8 — un type d’apparition qui survient souvent peu de temps avant une annonce commerciale.

Une certification comme la TDRA ne dévoile généralement ni fiche technique, ni prix, ni date. En revanche, elle confirme un point précieux : l’appareil est suffisamment finalisé pour entrer dans les circuits de conformité, ce qui est rarement compatible avec un lancement « dans six mois ».

Plusieurs médias qui ont repéré l’entrée parlent d’un signal de lancement global proche, potentiellement en parallèle d’un modèle « Ultra » selon les marchés.

Motorola Razr 70 : Du connu… avec quelques axes de progression

Même si la certification ne détaille rien, les rumeurs qui entourent ce Razr 70 dessinent une évolution dans la continuité :

Écran pliable 6,9 pouces LTPO (format « tall » classique du Razr)

Écran externe ~3,63 pouces

MediaTek Dimensity 7400X

Batterie ~4 500 mAh avec charge rapide

Double module photo au dos (comme la génération actuelle)

À ce stade, le vrai terrain de jeu de Motorola serait moins la diagonale que les détails qui changent l’usage : charnière, optimisation énergétique, qualité de l’écran externe, et surtout caméra (souvent le point le plus critiqué sur les flips face aux flagships « slab »).

Logiciel plus agressif qu’avant

Point intéressant : Motorola semble accélérer sur le logiciel. Le Razr 60 Ultra a récemment commencé à recevoir Android 16, ce qui montre une volonté de mieux tenir le rythme (même si la politique d’updates reste un sujet sensible chez Motorola).

Ce qu’il faut surveiller maintenant :

Une seconde vague de certifications (Bluetooth SIG, FCC, BIS/Inde, etc.) qui, cumulées, donnent souvent une fenêtre de tir plus précise.

La stratégie « line-up » : Razr 70 seul, ou duo Razr 70/Razr 70 Ultra selon les régions.

Le positionnement face aux Galaxy Z Flip : Motorola joue souvent la carte du grand écran externe et du style — mais la bataille 2026 se gagne aussi sur la photo et l’autonomie.

En résumé : la TDRA ne raconte pas tout, mais elle dit l’essentiel — le Razr 70 n’est plus une simple rumeur, et Motorola semble entrer dans la phase où la sortie devient une question de calendrier, pas de faisabilité.