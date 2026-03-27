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Fuite iPad 12 : Une puce A18 et 8 Go de RAM pour l’iPad d’entrée de gamme en 2026

Fuite iPad 12 : Une puce A18 et 8 Go de RAM pour l'iPad d'entrée de gamme en 2026

L’iPad d’entrée de gamme a toujours occupé une place particulière chez Apple : celle du produit raisonnable, accessible, évident pour l’école, la famille ou les usages du quotidien. Mais sur le terrain de la performance, il restait jusqu’ici à distance respectable des iPad Air et iPad Pro.

Les dernières fuites laissent pourtant entrevoir une génération bien plus ambitieuse. D’après une fiche produit repérée chez ESR, le futur iPad 12 pourrait adopter une puce A18, marquant l’un des sauts les plus significatifs de la gamme de base depuis des années.

Un A18 pour faire passer l’iPad « classique » dans une autre catégorie

L’élément central de cette rumeur, c’est donc la puce. Le modèle actuel, l’iPad 11 lancé par Apple en mars 2025, embarque un A16. Apple le présente officiellement comme son iPad de 11 pouces standard avec puce A16.

Passer à un A18 sur la génération suivante ne serait pas un simple ajustement cosmétique, mais une mise à niveau bien plus nette, avec à la clé un meilleur multitâche, plus de marge pour les apps lourdes et une sensation de fluidité plus durable dans le temps.

Il faut toutefois rester prudent sur l’origine de l’information. Le détail du processeur vient d’un listing ESR pour un accessoire destiné à un futur iPad de 11. Ce type de fuite est souvent révélateur, mais ne vaut pas confirmation officielle d’Apple. En parallèle, Mark Gurman affirme qu’un iPad d’entrée de gamme avec A18 est bien « prêt » et toujours attendu cette année, ce qui donne à la rumeur une base un peu plus solide.

Le vrai enjeu pourrait être l’arrivée d’Apple Intelligence sur l’iPad le moins cher

Au-delà de la vitesse pure, le sujet le plus stratégique est sans doute ailleurs : Apple Intelligence. Le modèle actuel ne prend pas en charge les fonctions IA d’Apple. Plusieurs rapports récents convergent sur l’idée que le prochain iPad d’entrée de gamme gagnerait non seulement l’A18, mais aussi 8 Go de RAM, ce qui lui permettrait enfin d’entrer dans le périmètre matériel requis pour Apple Intelligence.

Autrement dit, Apple ne préparerait pas seulement un iPad plus rapide. Elle chercherait surtout à corriger une anomalie dans son catalogue : celle d’un produit d’entrée de gamme encore exclu de son récit IA.

Un design qui ne bougerait presque pas

En revanche, ceux qui espéraient une refonte visible risquent d’être déçus. Les informations actuelles pointent vers un appareil qui conserverait l’essentiel du design du modèle 2025, avec un format 11 pouces et une silhouette très proche de l’iPad actuel. La logique paraît assez claire : Apple réserverait les changements de forme à d’autres familles de produits, tandis que l’iPad d’entrée de gamme évoluerait surtout par l’intérieur.

C’est une stratégie très Apple. Sur ce segment, la marque semble considérer que la valeur ne se joue pas d’abord dans l’effet visuel, mais dans la durée de vie du produit, sa fluidité, et sa capacité à hériter progressivement des fonctions premium devenues essentielles.

Une mise à jour plus importante qu’elle n’en a l’air

Le futur iPad 12 pourrait ainsi devenir bien plus intéressant qu’un simple renouvellement annuel. Parce que sur un produit pensé pour les étudiants, les familles, les premiers acheteurs et les usages courants, une puce plus moderne et l’accès à Apple Intelligence changent concrètement la perception du produit.

L’iPad de base cesserait d’être seulement « le moins cher » pour redevenir un vrai point d’entrée cohérent dans l’écosystème Apple de 2026.

Apple semble enfin vouloir rendre son iPad abordable plus durable, pas seulement plus vendable

Ce qui se dessine avec cet iPad 12 raconte quelque chose de plus large sur la gamme Apple. Pendant longtemps, le modèle d’entrée de gamme avançait avec un léger retard technique assumé, suffisant pour le quotidien, mais pas toujours aligné avec la vision long terme de l’écosystème. En lui donnant potentiellement une puce A18 et 8 Go de RAM, Apple préparerait non seulement un meilleur iPad pour aujourd’hui, mais un iPad moins vite dépassé demain.

Et sur un produit que beaucoup gardent plusieurs années, c’est probablement l’amélioration la plus pertinente de toutes.