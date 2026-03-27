Samsung pousse un peu plus loin sa logique de continuité entre appareils. Après une phase bêta lancée à l’automne 2025, Samsung Browser pour Windows est désormais disponible en version stable.

Le navigateur repose toujours sur Chromium, comme Chrome, Edge, Opera ou Vivaldi, mais son vrai argument ne tient pas à son moteur : il tient à sa capacité à prolonger l’expérience Galaxy sur PC, avec synchronisation, reprise de navigation et une couche d’IA agentique conçue avec Perplexity.

Samsung Browser : Un navigateur de plus sur Windows, mais pas pour tout le monde

Sur le fond, Samsung n’essaie pas ici de réinventer le navigateur de bureau. L’interface, d’après les visuels officiels et les premières prises en main, reste très proche de ce que les utilisateurs connaissent déjà sur les navigateurs Chromium modernes. La vraie différence se joue ailleurs : Samsung Browser pour Windows se présente comme un pont entre le PC et les smartphones ou tablettes Galaxy, avec la promesse de retrouver son historique, ses favoris et même de reprendre une page là où on l’avait laissée sur mobile.

Samsung le formule d’ailleurs explicitement dans son annonce : l’idée est de « combler le fossé entre les appareils » pour permettre de passer plus naturellement du mobile au PC.

En clair, ce navigateur n’est pas pensé pour séduire tout l’univers Windows, mais d’abord ceux qui vivent déjà dans l’écosystème maison.

La continuité Galaxy devient le cœur du produit

Le principal intérêt pratique réside donc dans l’intégration avec les appareils Galaxy. Samsung Browser synchronise les signets et l’historique, et permet de poursuivre une session entamée sur smartphone ou tablette depuis un PC Windows. Certaines reprises précisent qu’il faut, pour quelques fonctions avancées, passer par des outils comme Samsung Continuity Service ou Galaxy Connect, selon la configuration. Le navigateur prend aussi en charge Samsung Pass pour la gestion et l’autoremplissage des mots de passe.

C’est une stratégie assez lisible : Samsung ne cherche pas à battre Chrome ou Edge sur la seule richesse fonctionnelle. La marque veut surtout renforcer la cohérence de son univers logiciel, à un moment où l’intégration entre téléphone et PC devient un argument de fidélisation aussi important que le matériel lui-même.

L’IA débarque, évidemment, via Perplexity

Parce qu’en 2026 aucun navigateur ne semble pouvoir arriver sans couche conversationnelle, Samsung ajoute aussi une IA agentique développée en partenariat avec Perplexity. L’assistant apparaît dans une barre latérale et peut répondre à des questions sur les onglets ouverts, comprendre le contexte de la page et fournir des réponses synthétiques plus ciblées.

Samsung insiste sur une IA « directement intégrée à l’expérience de navigation », mais les premiers retours indiquent qu’on reste davantage dans l’assistance contextuelle que dans une automatisation avancée à la manière des ambitions affichées par Chrome ou Edge.

Autrement dit, Samsung ne cherche pas tant à construire un navigateur radicalement nouveau qu’à ajouter à son produit les ingrédients désormais attendus : continuité inter-appareils, mot de passe natif, et assistant IA capable d’accompagner la consultation.

Disponible sur Windows, mais pas ailleurs

Samsung Browser pour Windows est téléchargeable sur Windows 10 à partir de la version 1809 et sur Windows 11. En revanche, aucune version macOS ou Linux n’a été annoncée à ce stade. Cela confirme encore le positionnement du produit : un outil destiné à renforcer l’expérience des utilisateurs Galaxy sur un environnement PC largement dominant en entreprise et chez le grand public, plutôt qu’un navigateur multiplateforme universel.

Samsung ne veut pas remplacer Chrome partout, mais verrouiller un peu mieux son univers

Le plus intéressant dans ce lancement n’est peut-être pas le navigateur lui-même, mais ce qu’il révèle de la stratégie Samsung. Pendant longtemps, le navigateur maison sur mobile pouvait sembler secondaire face à Chrome. Sur PC, il prend une autre fonction : devenir une brique de plus dans la continuité Galaxy, au même titre que Quick Share, Samsung Pass ou les fonctions de liaison entre téléphone et ordinateur. Cette analyse est une inférence à partir du cadrage officiel du produit.

En somme, Samsung Browser sur Windows n’est pas le navigateur qui va bouleverser le marché desktop. Mais pour les utilisateurs profondément installés dans l’écosystème Samsung, il pourrait devenir un maillon de plus dans une expérience plus cohérente — et c’est probablement tout ce que Samsung cherchait vraiment ici.