Google TV 2026 : Gemini transforme votre téléviseur en expert omniscient

Google continue de redéfinir le rôle du téléviseur dans la maison connectée. Avec une nouvelle salve de fonctions Gemini annoncée cette semaine, Google TV ne se contente plus d’aider à choisir un film ou une série : la plateforme veut désormais répondre, expliquer, illustrer et résumer, directement sur le grand écran.

Au programme, trois nouveautés majeures : des réponses visuelles enrichies, une fonction Deep Dives pour explorer un sujet en profondeur, et de nouveaux Sports Briefs pour suivre l’actualité sportive sans quitter son canapé.

Google TV : Des réponses plus riches, pensées pour le format TV

La première évolution est sans doute la plus immédiate dans l’usage. Google explique que Gemini sur Google TV peut désormais fournir des réponses plus visuelles et plus contextualisées selon la requête.

Demander une recette, par exemple, ne renvoie plus seulement vers du texte ou une liste de résultats : l’interface peut afficher des éléments visuels, des vidéos et des explications directement intégrés à la réponse. Google présente cela comme une manière d’éviter les allers-retours permanents vers le smartphone pour compléter une recherche commencée sur la télévision.

Ce changement paraît simple, mais il touche à un irritant réel de la smart TV moderne. Pendant longtemps, le téléviseur est resté un excellent écran de consommation, mais un mauvais écran de recherche. Avec Gemini, Google tente de combler ce déficit en adaptant enfin la logique de l’assistant au contexte du salon : moins de friction, plus d’information immédiatement exploitable.

Deep Dives : quand Google TV se rêve en outil d’apprentissage

La deuxième nouveauté, Deep Dives, est probablement la plus ambitieuse. Présentée initialement au CES 2026, puis confirmée dans le déploiement actuel, cette fonction transforme le téléviseur en surface pédagogique. Gemini peut générer des explications visuelles narrées sur des sujets comme la santé, la technologie ou l’économie, avec des exemples cités par Google autour des effets du cold plunge ou de la fabrication du matcha.

En appuyant sur « Dive deeper », l’utilisateur peut ensuite prolonger l’exploration via une séquence guidée et interactive.

C’est un mouvement intéressant, car il élargit la mission de Google TV au-delà du simple divertissement. Le téléviseur n’est plus seulement là pour diffuser du contenu choisi ailleurs ; il devient un point d’entrée autonome vers la découverte et la compréhension. En filigrane, Google semble vouloir faire du salon un espace où l’on consulte, apprend et navigue dans l’information sans forcément ouvrir un autre appareil.

Le sport devient lui aussi un format résumé par Gemini

La troisième brique de cette mise à jour concerne les Sports Briefs. Google étend ici sa logique de résumés courts au terrain sportif, avec des synthèses narrées sur les championnats en cours. Les utilisateurs peuvent obtenir des scores, des mises à jour sur les joueurs, des résumés de matchs et, selon les cas, une carte de score en direct accompagnée d’indications sur l’endroit où regarder la rencontre.

Google cite plusieurs ligues prises en charge, et des reprises spécialisées mentionnent notamment la NBA, la NHL, la MLB, la MLS, la NWSL et le basket NCAA.

Là encore, le message est limpide : Google veut éviter que l’utilisateur quitte sa télévision pour vérifier une info sur son téléphone. Dans la logique Gemini, le téléviseur devient une interface d’actualisation continue, capable d’agréger contexte, résumé et accès au visionnage.

Un déploiement progressif, d’abord en Amérique du Nord

Google indique que ces nouveautés commencent à être déployées sur les appareils Google TV compatibles avec Gemini aux États-Unis et au Canada. Le détail du déploiement varie selon les fonctions : les réponses visuelles enrichies arrivent dès maintenant aux États-Unis et au Canada, tandis que Deep Dives et Sports Briefs sont disponibles aux États-Unis et doivent s’étendre plus largement au printemps.

Google ajoute que l’assistant Gemini sur Google TV sera lancé dans davantage de pays plus tard cette année, avec une première extension annoncée vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne au printemps.

Cette précision compte, car elle rappelle que Gemini sur TV reste encore un produit en montée en charge, pas une couche uniformément disponible partout. L’expérience dépend aussi d’appareils compatibles, d’Android TV OS 14 ou plus, d’un compte Google et d’une connexion Internet, selon les mentions de Google autour de Gemini for TV.

Google veut faire de la TV un écran de contexte, pas seulement de contenu

Ce que raconte cette mise à jour dépasse la simple ergonomie. Google semble comprendre qu’à l’ère des assistants génératifs, la valeur d’un écran ne dépend plus seulement du contenu qu’il affiche, mais de sa capacité à donner du sens, à répondre vite et à garder l’utilisateur dans le même environnement. Sur smartphone, cette logique est déjà installée. Sur télévision, elle commence seulement à prendre forme.

En somme, Google TV ne cherche plus seulement à vous aider à regarder quelque chose. La plateforme veut devenir l’endroit où l’on cherche, où l’on apprend et où l’on se met à jour — sans jamais quitter le canapé, ni attraper son téléphone. Et si Gemini tient vraiment cette promesse, le téléviseur pourrait enfin retrouver un rôle central dans la circulation quotidienne de l’information.