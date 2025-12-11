Accueil » iPad 12 : Apple préparerait une énorme mise à niveau avec la puce A19 de l’iPhone 17

iPad 12 : Apple préparerait une énorme mise à niveau avec la puce A19 de l’iPhone 17

iPad 12 : Apple préparerait une énorme mise à niveau avec la puce A19 de l’iPhone 17

La prochaine tablette d’entrée de gamme d’Apple pourrait bénéficier d’un bond technologique inattendu. Selon un rapport de Macworld, des documents internes d’Apple mentionnent que l’iPad 12, prévu pour 2026, serait équipé du processeur A19, le même que celui de l’iPhone 17 lancé en 2025.

Une première depuis plus de 10 ans

Si cette information se confirme, ce serait une rupture totale avec la stratégie d’Apple pour ses iPad « classiques ». Jusqu’ici, Apple utilisait des puces plus anciennes, souvent âgées de 1 à 3 générations. Le dernier iPad d’entrée de gamme à recevoir une puce de la même génération que l’iPhone fut… l’iPad 4 en 2012 avec l’A6X.

Exemples passés :

Modèle Puce Âge de la puce iPad 5 (2017) A9 (iPhone 6s – 2015) 2 ans iPad 10 (2022) A14 (2020) 2 ans iPad 11 (2025) A16 (2022) 3 ans

L’iPad 12, lui, passerait directement de la puce A16 à la puce A19, soit d’une puce de 3 générations en arrière à une puce de dernière génération.

Un saut inédit dans la gamme.

Ce que l’on sait via les documents internes

Les fichiers consultés mentionnent deux codes modèles : J581 et J588. Fait intéressant : auparavant, l’iPad 12 était associé aux noms de code J581/J582. Ce changement renforce l’hypothèse d’un repositionnement interne, voire d’une révision technique plus ambitieuse que prévue.

Pourquoi ce changement maintenant ?

Plusieurs hypothèses circulent. L’iPad d’entrée de gamme doit redevenir attractif. En effet, les ventes d’iPad ont ralenti depuis 2022. Donner au modèle le plus abordable un processeur moderne pourrait aider à relancer la gamme.

De plus, la puce A19 est conçu pour l’IA locale. L’iPhone 17 a introduit de nouvelles capacités en IA embarquée. Apple veut peut-être homogénéiser ses appareils compatibles IA, et pousser davantage son écosystème IA dans iPadOS 26.

Enfin, ce pourrait être une réponse à la concurrence. Les tablettes Android (Samsung Tab A, Xiaomi Pad SE, Amazon Fire Max 11…) montent en gamme tout en restant abordables. Apple pourrait vouloir reprendre l’avantage en puissance pure.

Sortie prévue : 2026

Selon le rapport, l’iPad 12 serait présenté l’année prochaine (probablement mars ou octobre 2026 selon le cycle habituel d’Apple). Des rumeurs antérieures annonçaient une puce A18, ce qui aurait déjà constitué une mise à niveau notable. Mais, Macworld affirme maintenant que la version testée en interne utilise A19, et Apple semble avoir révisé son plan initial.

Si l’iPad 12 adopte réellement la puce A19, il dépassera largement en puissance les iPad Air M1/M2, il deviendra l’iPad le plus performant jamais vendu sous les 500 € et Apple pourrait devoir repositionner toute la gamme pour éviter la cannibalisation

Bref : l’iPad 12 pourrait être la plus grande mise à jour de la gamme depuis 2012.