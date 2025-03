iPad 11e Gen : L’essentiel à prix doux sans Apple Intelligence !

Pour la première fois depuis plus de deux ans, Apple renouvelle son iPad d’entrée de gamme avec l’annonce officielle de l’iPad 11e génération. Contrairement aux récents lancements de la marque, ce nouvel iPad ne bénéficie pas des fonctionnalités Apple Intelligence, mais il offre des améliorations notables à un prix plus attractif.

L’iPad 11e génération embarque désormais la puce A16 Bionic, garantissant de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur. De plus, la capacité de stockage de base double, passant de 64 Go à 128 Go, une amélioration bienvenue pour une tablette pensée pour le grand public.

Proposé à 409 euros, ce nouvel iPad sera disponible dès le 12 mars, avec un choix de quatre coloris : bleu, rose, jaune et argent.

Un iPad plus accessible et mieux positionné

L’iPad 10e génération, lancé en 2022, avait suscité une certaine confusion dans la gamme Apple. Avec son design modernisé, son écran plus grand et son processeur plus rapide, il semblait être une belle mise à jour du 9e génération. Toutefois, son prix plus élevé brouillait les repères des consommateurs, d’autant plus qu’Apple continuait de vendre l’iPad 9e génération moins cher.

Avec cette nouvelle version à 409 euros, Apple clarifie enfin sa gamme et repositionne son iPad d’entrée de gamme avec un meilleur équilibre entre prix et performances.

Toujours le meilleur choix pour le grand public ?

Même si cette mise à jour n’est pas révolutionnaire, l’iPad d’entrée de gamme reste l’option idéale pour la majorité des utilisateurs. Avec un écran plus grand, plus de stockage, un processeur plus puissant et un prix plus attractif, il se positionne comme le choix parfait pour les étudiants, les familles et ceux qui cherchent une tablette polyvalente sans se ruiner.

Apple simplifie progressivement son catalogue, et ce nouvel iPad, bien que modeste en termes de nouveautés, renforce son attractivité sur un marché où il n’a quasiment aucune concurrence sérieuse dans cette gamme de prix.