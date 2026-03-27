Dans la bataille des assistants IA grand public, la prochaine arme n’est peut-être plus la seule qualité du modèle. C’est la capacité à récupérer l’utilisateur sans lui demander de recommencer sa vie numérique à zéro. Google vient justement d’annoncer de nouveaux « outils de migration » pour Gemini, conçus pour importer à la fois des mémoires personnelles et des historiques de conversations depuis d’autres chatbots.

Le message est limpide : si vous voulez quitter ChatGPT, Claude ou un autre assistant, Google veut rendre ce départ presque frictionnel.

Gemini ne veut plus seulement vous séduire, il veut vous récupérer avec votre contexte

Le premier outil concerne ce que Google appelle les mémoires : des éléments de contexte personnel comme vos préférences, certaines relations, ou des informations de base que vous avez déjà partagées avec une autre IA.

Le mécanisme est assez révélateur de l’époque : Gemini propose un prompt à copier dans votre ancien chatbot, celui-ci génère un résumé, puis vous collez ce résultat dans Gemini pour l’aider à vous « comprendre » plus vite. Google explique que cela permet d’importer des éléments comme vos centres d’intérêt, le prénom d’un proche ou l’endroit où vous avez grandi, afin d’éviter de repartir de zéro.

Le second outil vise les historiques des discussions. Ici, Google permet d’importer des conversations entières au format .zip , une méthode déjà compatible avec les exports proposés par plusieurs concurrents.

Une fois chargés dans Gemini, ces échanges peuvent être consultés et explorés, avec la promesse de reprendre un travail ou un fil de pensée là où il s’était arrêté ailleurs. Ce n’est plus seulement de la personnalisation ; c’est une forme de continuité conversationnelle inter-plateformes.

Un mouvement très stratégique dans une guerre d’usage devenue frontale

Cette annonce arrive dans un contexte de concurrence très asymétrique. ChatGPT reste aujourd’hui le poids lourd du marché avec plus de 900 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires. En face, Google a indiqué début février que l’application Gemini avait dépassé 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

L’écart ne dit pas tout, mais il rappelle une réalité importante : malgré la puissance de distribution de Google via Android, Chrome et la recherche, Gemini reste encore en poursuite dans l’imaginaire grand public.

La vraie bataille ne porte plus seulement sur l’IA, mais sur le coût psychologique du changement

C’est précisément ce que ces outils cherchent à réduire. Changer de chatbot n’a jamais été seulement une question de bouton « inscription ». Cela supposait aussi de réenseigner ses habitudes, ses préférences, son ton, ses usages récurrents. En rendant ce transfert de contexte beaucoup plus simple, Google transforme la portabilité de la mémoire en argument concurrentiel.

Il y a quelque chose de très révélateur dans cette évolution. Pendant longtemps, les chatbots se présentaient comme des outils stateless, presque interchangeables, où chaque conversation recommençait dans un espace vierge. Désormais, ils accumulent de la mémoire, de l’historique, des préférences, et deviennent donc des environnements dans lesquels l’utilisateur s’installe. À partir de là, la capacité à importer son passé devient aussi importante que la qualité du moteur lui-même.

Google comprend que la prochaine guerre IA sera celle de l’inertie utilisateur

Le plus intéressant ici, ce n’est pas seulement que Google copie certains mécanismes de personnalisation. C’est qu’il reconnaît implicitement une vérité de marché : plus un assistant devient personnel, plus il devient difficile à quitter. En proposant d’absorber les mémoires et les archives venues d’ailleurs, Gemini ne cherche pas simplement à recruter de nouveaux utilisateurs. Il cherche à faire sauter ce qui protège encore les leaders installés : l’inertie créée par l’habitude, l’historique et le contexte accumulé.

En somme, Google ne vend pas seulement une IA. Il vend désormais une migration sans amnésie. Et dans un marché où l’assistant qui vous connaît le mieux a déjà une longueur d’avance, ce n’est peut-être pas un détail : c’est probablement le nouveau champ de bataille.