Redmi Note 16 : Xiaomi teste une batterie monstre de 10 000 mAh !

La série Redmi Note avance d’ordinaire comme une horloge : un renouvellement annuel, une formule bien rodée, puis quelques surprises bien choisies pour relancer l’attention. Cette fois, la fuite évoquée autour de la future génération Redmi Note 16 suggère une montée en puissance plus spectaculaire que d’habitude, avec trois arguments très lisibles : batterie géante, charge rapide musclée et photo ultra haute définition.

À l’origine de cette rumeur, on retrouve le leaker Digital Chat Station, qui a publié cette semaine sur Weibo la mention d’un smartphone de « sous-marque » en test avec une batterie d’environ 10 000 mAh, une charge 100 W et un capteur principal de 200 mégapixels.

Le message ne cite pas explicitement Redmi ni la gamme Note 16, ce qui impose de rester prudent : à ce stade, on parle d’un prototype évoqué par une fuite, pas d’un produit confirmé par Xiaomi.

L’association avec la série Redmi Note 16 vient surtout du calendrier et des spéculations du secteur. La gamme Redmi Note 15 a bien été officialisée en Chine en août 2025, ce qui rend plausible l’arrivée d’une relève autour d’août 2026, même si Xiaomi n’a encore annoncé ni date ni feuille de route publique pour la prochaine génération.

Batterie 10 000 mAh : le vrai signal fort de cette fuite

Sur le papier, le chiffre impressionne davantage encore que le capteur de 200 mégapixels. Une batterie de 10 000 mAh placerait ce futur modèle au-dessus des plus gros smartphones Xiaomi ou Redmi commercialisés récemment. À titre de repère, le Redmi Turbo 5 Max est présenté par plusieurs revendeurs et publications spécialisées avec une batterie de 9 000 mAh et une charge 100 W. Si le prototype évoqué par Digital Chat Station arrive réellement en production, Xiaomi franchirait donc un nouveau seuil dans la course à l’autonomie.

C’est aussi un mouvement cohérent avec l’évolution récente du marché chinois, où les batteries silicium-carbone permettent d’augmenter fortement la capacité sans faire exploser immédiatement l’épaisseur. Mais entre un laboratoire d’essai et un smartphone finalisé, il reste toujours la même équation à résoudre : poids, dissipation thermique, encombrement et confort d’usage. Sur ce point, aucune précision crédible n’a encore émergé.

Le capteur de 200 mégapixels, plus plausible qu’il n’y paraît

L’autre promesse de cette fuite concerne un capteur principal de 200 mégapixels. Là encore, l’information circule déjà depuis plusieurs mois autour de la future famille Redmi Note 16, ce qui donne un peu plus de consistance à la rumeur. En revanche, il faut nuancer un point important : contrairement à ce que certains résumés avancent, la génération actuelle n’est pas totalement étrangère au 200 mégapixels. Xiaomi met officiellement en avant un capteur principal de 200 mégapixels sur le REDMI Note 15 Pro+ 5G global.

Autrement dit, la nouveauté ne serait pas forcément l’arrivée du 200 mégapixels en soi, mais plutôt sa potentielle généralisation à une nouvelle génération, peut-être combinée à une batterie beaucoup plus grande et à une recharge plus rapide. Dit autrement, Xiaomi ne chercherait pas seulement à gonfler la fiche technique ; la marque pourrait tenter de rendre son milieu de gamme plus spectaculaire sur plusieurs fronts à la fois.

Xiaomi pousserait la logique Redmi Note vers une nouvelle extrémité

La série Redmi Note a toujours reposé sur une promesse simple : offrir des caractéristiques perçues comme « presque premium » à un prix plus accessible. Avec une batterie de 10 000 mAh, une charge 100 W et un module de 200 mégapixels, Xiaomi pousserait cette logique à son maximum. Ce ne serait plus seulement un smartphone équilibré pour le grand public, mais un produit pensé pour frapper immédiatement l’imaginaire — autonomie hors norme, fiche technique démonstrative, marketing très lisible.

Reste à savoir si ces attributs concerneraient toute la gamme Redmi Note 16 ou seulement une variante très spécifique, probablement un modèle Pro ou Pro+. La fuite ne le dit pas, et c’est un détail essentiel. Car chez Xiaomi, la stratégie consiste souvent à réserver les avancées les plus spectaculaires au sommet de la gamme, quitte à conserver une hiérarchie très marquée entre les modèles.

Pour l’instant, le Redmi Note 16 ressemble moins à un produit défini qu’à une intention : celle d’un smartphone de milieu de gamme qui voudrait dépasser les limites habituelles de sa catégorie. Si Xiaomi parvient à tenir cet équilibre sans transformer l’appareil en brique surdimensionnée, la série pourrait devenir l’une des plus intrigantes de 2026.