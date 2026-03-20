OnePlus 15T : Le futur roi du portrait compact se dévoile avant l’ heure

À quatre jours de sa présentation en Chine (le 24 mars), le OnePlus 15T commence à se dévoiler par morceaux — et, cette fois, c’est la photo qui est mise en vitrine.

Capteur principal confirmé, zoom périscopique détaillé, et premiers clichés « officiels » : OnePlus cherche à installer une idée simple avant même la keynote — un téléphone plus compact qui ne sacrifie pas l’essentiel, surtout pour le portrait.

OnePlus 15T : un duo de 50 mégapixels taillé pour la lumière et le zoom

Selon les informations partagées par la marque, le OnePlus 15T embarque un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX906, avec l’accent mis sur la captation de lumière et la dynamique, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, annoncé avec zoom optique 3,5x et extension jusqu’à 7x « lossless » via traitement d’image.

La focale équivalente 85 mm est au cœur du storytelling : c’est la « focale portrait » par excellence, celle qui donne des visages naturels sans déformer et permet de détacher le sujet sans tomber dans le bokeh artificiel trop agressif.

Sur le capteur du périscope, certaines fuites évoquent un Samsung JN5 — à prendre au conditionnel tant que OnePlus ne l’a pas gravé dans le marbre.

LUMO + ProXDR : l’IA photo, mais orientée « optique » et rendu

Autre élément clé : LUMO, la « plateforme d’imagerie » mise en avant (héritée de l’écosystème OPPO et adaptée aux appareils OnePlus). L’angle choisi n’est pas « plus d’IA partout », mais un trio plus photographe : profondeur, couleurs (notamment les tons de peau) et rendu du flou en portrait.

OnePlus met aussi en avant ProXDR, présenté comme un flux HDR « de bout en bout » — de la prévisualisation jusqu’au partage — pour éviter les photos flatteuses à l’écran qui s’effondrent une fois exportées.

Enfin, l’OIS (stabilisation optique) est évoquée pour sécuriser la netteté, surtout sur une optique périscopique où le moindre tremblement devient un défaut visible.

Une stratégie photo qui dit quelque chose… de ce que OnePlus retire

Ce OnePlus 15T semble poursuivre une tendance « compact flagship » très lisible : moins de capteurs, mais mieux choisis. Plusieurs fuites vont jusqu’à suggérer l’absence d’ultra-grand-angle, comme si OnePlus assumait un duo « large + portrait/zoom » plutôt qu’un triptyque plus classique. Si cela se confirme, ce serait un choix polarisant — mais cohérent : la plupart des usages « premium » (portrait, scène, détails, animaux, enfants, voyage) bénéficient davantage d’un vrai périscope que d’un ultra-grand-angle moyen.

Screenshot

En creux, OnePlus joue une partition assez premium : faire du OnePlus 15T un téléphone de portrait avant d’être un couteau suisse. Et les échantillons publiés servent exactement à ça : installer un « look » (couleurs, bokeh, contraste) plutôt que de réciter des chiffres.

Le reste de la fiche technique : encore au stade des rapports, mais une direction claire

Côté caractéristiques, plusieurs sources évoquent — sans confirmation complète de la marque à ce stade — un format compact autour d’un écran plat OLED 6,32 », résolution 1,5K et 165 Hz, un Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, et surtout une très grosse batterie 7 500 mAh avec 100 W filaire et 50 W sans fil.

Si ces chiffres tiennent, le OnePlus 15T pourrait devenir un cas rare : petit dehors, endurant dedans — un point où beaucoup de « compacts » échouent encore.