vivo Pad 6 Pro : La tablette 4K qui veut remplacer votre ordinateur le 30 mars

Chez vivo, la tablette ne veut plus être un simple grand écran d’appoint. À quelques jours de son événement du 30 mars en Chine, la marque commence à cadrer plus nettement le positionnement de la vivo Pad 6 Pro : une machine pensée pour la productivité, placée aux côtés des vivo X300 Ultra et vivo X300s dans un lancement clairement orienté premium.

vivo Pad 6 Pro : Une tablette pensée pour travailler, pas seulement pour consommer

Ce que vivo met en avant n’est pas anodin. La vivo Pad 6 Pro a déjà été montrée au MWC 2026 avec clavier et stylet, un duo qui envoie un message très clair : la marque veut installer son produit sur un terrain plus ambitieux que celui du simple divertissement. Les visuels aperçus à Barcelone, comme les teasers relayés avant le lancement, dessinent une tablette conçue pour écrire, annoter, monter et produire.

vivo renforce d’ailleurs ce discours avec un choix logiciel très révélateur. La vivo Pad 6 Pro embarquera WPS Office en version « Qualité PC » ainsi qu’une édition professionnelle de CapCut, ce qui suggère une promesse plus large que la lecture vidéo ou le jeu occasionnel : retouche légère, montage, bureautique et usage multitâche deviennent ici des arguments commerciaux centraux.

Grand écran 4K et puce haut de gamme : la fiche technique suit le discours

Sur le plan matériel, Vivo a déjà confirmé plusieurs points structurants. La tablette misera sur un écran de 13,2 pouces, présenté comme une dalle 4K « True Color » compatible Dolby Vision. Ce format la place clairement dans la catégorie des grandes tablettes Android, avec une ambition qui touche autant au confort visuel qu’à la polyvalence.

La vivo Pad 6 Pro sera aussi propulsée par la Snapdragon 8 Elite Gen 5, la plateforme mobile premium actuelle de Qualcomm. Autrement dit, vivo ne cherche pas à équilibrer sa tablette par le milieu de gamme : la marque lui associe d’emblée une puce de premier plan, cohérente avec un usage intensif et prolongé. Qualcomm présente cette puce comme sa plateforme 8 Series la plus avancée du moment.

Ce que les fuites ajoutent encore au tableau

Le reste de la fiche technique n’a pas encore été officialisé par vivo, mais plusieurs rapports convergent. La vivo Pad 6 Pro pourrait proposer un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, un capteur arrière de 13 mégapixels, une caméra frontale de 8 mégapixels et une batterie d’environ 13 000 mAh. La charge rapide oscillerait selon les sources entre 80 W et 90 W. À ce stade, ces éléments restent à prendre comme des spécifications attendues, non comme des caractéristiques confirmées.

Ce bloc technique raconte néanmoins une intention assez lisible : proposer une tablette Android capable de tenir dans la durée, aussi bien en autonomie qu’en fluidité, sans sacrifier la sensation de produit haut de gamme.

Une offensive plus stratégique qu’il n’y paraît

Avec cette vivo Pad 6 Pro, la marque semble vouloir s’installer dans un marché où Android cherche encore une formule pleinement convaincante : celui de la tablette de productivité crédible. Apple domine toujours l’imaginaire de la tablette « pro », tandis que Samsung continue d’occuper le haut du panier Android. vivo, elle, avance avec une autre méthode : grand écran, puce très haut de gamme, accessoires visibles, et logiciel orienté création.

C’est une approche intéressante, car elle répond à une évolution réelle du marché. Une tablette premium ne se vend plus uniquement sur son écran ou son design ; elle doit justifier son existence face à un laptop, un iPad ou un smartphone grand format. En intégrant des outils bureautiques et de montage dès le discours produit, Vivo essaie précisément de réduire cette ambiguïté.

Et pour l’international ?

Pour l’instant, le lancement confirmé concerne la Chine le 30 mars. En revanche, le fait que vivo ait déjà exposé la vivo Pad 6 Pro au MWC 2026 nourrit logiquement l’idée d’une ambition au-delà du marché chinois. Cela reste toutefois une déduction : aucune disponibilité mondiale n’a encore été annoncée officiellement à ce stade.

En clair, la vivo Pad 6 Pro ne cherche pas seulement à être une grande tablette Android de plus. Elle veut s’imposer comme un poste de travail mobile, élégant et puissant — et c’est probablement là que Vivo devient le plus intéressant.