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Galaxy Z Fold 8 : La révolution de l’autonomie avec une batterie de 5 000 mAh ?

Galaxy Z Fold 8 : La révolution de l'autonomie avec une batterie de 5 000 mAh ?

Samsung n’aurait pas l’intention de réinventer son grand pliable en 2026. À en croire les premières fuites, le Galaxy Z Fold 8 miserait plutôt sur une série de raffinements très ciblés : un châssis allégé, une meilleure dissipation thermique, une dalle plus robuste et, surtout, une autonomie enfin revue à la hausse.

Une stratégie moins spectaculaire, mais probablement plus cohérente pour une gamme qui a surtout besoin de maturité.

Galaxy Z Fold 8 : Un lancement attendu vers l’été 2026

Rien n’est officiel à ce stade, mais plusieurs sources spécialisées situent déjà l’arrivée du Galaxy Z Fold 8 autour de juillet 2026, dans la continuité du calendrier habituel de Samsung pour ses foldables. Les rumeurs évoquent un écran interne pliable de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, tous deux en 120 Hz.

Le plus intéressant n’est cependant pas la diagonale. Samsung travaillerait sur une structure d’affichage plus solide, avec un verre ultra-fin double couche et une plaque de support métallique perforée au laser sous l’écran principal. Sur le papier, cela viserait à améliorer la durabilité et à atténuer la visibilité du pli central, l’un des sujets les plus sensibles de la catégorie.

Plus fin, plus léger, mais sans compromis apparent sur la fiche technique

Les fuites convergent aussi sur un point : le Galaxy Z Fold 8 serait plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 7. Là encore, Samsung semble chercher moins l’effet « wow » qu’un meilleur équilibre d’usage. Sur un format livre, quelques grammes et quelques dixièmes de millimètre changent concrètement la perception au quotidien, bien plus qu’une innovation gadget.

Sous le capot, le smartphone serait équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, avec jusqu’à 16 Go de RAM et des configurations de stockage allant de 256 Go à 1 To. Ce bloc technique placerait logiquement l’appareil au sommet de l’offre Android pliable de Samsung.

Le vrai progrès pourrait venir du refroidissement et de la batterie

C’est peut-être la partie la plus prometteuse de cette fuite. Le Galaxy Z Fold 8 intégrerait enfin une chambre à vapeur, absente du Fold 7 selon ces mêmes rapports. Combinée à la nouvelle puce, elle pourrait améliorer nettement les performances soutenues, un point important sur un appareil pliable où la finesse complique toujours la gestion thermique.

Autre avancée potentiellement décisive : la batterie. Plusieurs rapports parlent d’un passage à 5 000 mAh, contre les 4 400 mAh de la génération précédente, avec une recharge filaire qui grimperait à 45 W d’après des documents repérés dans la base 3C chinoise. Si cela se confirme, ce serait enfin une amélioration très tangible pour une gamme souvent critiquée sur son endurance prudente.

Un appareil photo plus ambitieux, mais encore un peu flou

Côté photo, les informations restent légèrement mouvantes, mais les dernières fuites parlent d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle 50 mégapixels et d’un téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3x. L’ultra grand-angle pourrait même intégrer l’autofocus. Ce n’est pas une révolution absolue, mais sur un Fold, ce type de configuration renforcerait le sentiment d’avoir un vrai flagship photo, et non un appareil premium surtout défini par sa charnière.

Samsung semble enfin choisir la voie de la consolidation

C’est au fond ce que racontent ces rumeurs. Après plusieurs générations à chercher la bonne formule, Samsung donnerait au Galaxy Z Fold 8 une mission plus simple et plus crédible : corriger les faiblesses connues sans casser l’identité du produit. Plus d’endurance, un meilleur refroidissement, une structure d’écran plus solide, un boîtier affiné : ce n’est pas une révolution marketing, mais c’est exactement ce que les utilisateurs haut de gamme attendent souvent d’un pliable mature.

Si cette direction se confirme, le Galaxy Z Fold 8 pourrait être moins un foldable de rupture qu’un foldable d’aboutissement. Et dans cette catégorie, c’est peut-être la meilleure nouvelle possible.