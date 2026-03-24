OnePlus 15T : Pourquoi sa nouvelle puce G2 e-sports va changer vos parties en ligne ?

Le OnePlus 15T n’essaie pas seulement d’être un « petit flagship rapide ». À quelques heures de son lancement en Chine (24 mars), la marque pousse un angle plus rare — et très pertinent en 2026 : la connectivité comme levier d’expérience, en particulier pour le jeu compétitif.

Les derniers teasers Weibo mettent en avant une antenne « surround » à 360°, un design « anti-blocage », et la puce réseau G2 e-sports, le tout emballé dans une narration maison : l’« Esports Tri-Core ».

OnePlus 15T : moins de zones mortes, moins de latence

Sur Weibo, OnePlus évoque un système d’antenne « 360° surround » conçu pour maintenir un bon niveau de signal, quelle que soit la façon dont on tient le téléphone — le genre de détail qui paraît invisible… jusqu’au moment où votre barre réseau s’effondre dans l’ascenseur, le métro ou un open space saturé. L’idée est clairement de limiter les « zones mortes » liées à la prise en main.

OnePlus confirme aussi l’intégration d’une puce G2 dédiée à la stabilité Wi-Fi et à la réduction de la latence, avec une logique de priorisation des paquets « jeu » quand c’est nécessaire. Il s’agit là d’un élément clé du package gamer, déjà vu sur la lignée de flagships.

La marque associe la G2 au Snapdragon 8 Elite Gen 5 et à une puce de réponse tactile (pour lisser le toucher en jeu). C’est du branding, oui — mais sur le fond, OnePlus essaie de traiter la performance comme un triangle : calcul, réseau, entrée tactile.

La guerre du gaming mobile se joue sur la stabilité, pas sur les benchmarks

Les benchmarks font vendre des fiches techniques. Mais en jeu, la perception utilisateur se résume souvent à trois choses : ping stable (pas forcément le plus bas, mais régulier), pas de micro-coupures, et touch fiable (pas d’input lag, pas de « ghost touch »). En mettant le réseau au même niveau que le SoC, OnePlus vise un pain point réel : le moment où vous perdez une partie non pas parce que le GPU manque de puissance… mais parce que le Wi-Fi décroche.

Et ce positionnement a du sens sur un « compact flagship » : plus le format est petit, plus l’intégration d’antennes et la gestion de la dissipation deviennent délicates. Un 15T qui tient ses promesses de stabilité dans un châssis plus compact peut devenir un argument très concret.

Le reste de la promesse du OnePlus 15T : compact, mais pas « lite »

Les informations déjà partagées autour du OnePlus 15T parlent d’un écran AMOLED de 6,32 pouces à 1,5K, d’un double module photo 50 + 50 mégapixels (avec téléobjectif 3,5x mentionné par certains médias), et d’une batterie très généreuse pour la catégorie. Le lancement en Chine est bien calé au 24 mars.