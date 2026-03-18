Galaxy Z Fold 8 : Samsung va enfin booster la batterie de son pliable  !

Samsung n’a jamais été le constructeur le plus offensif sur la batterie de ses smartphones pliables. Depuis plusieurs générations, la série Galaxy Z Fold tourne autour de la même capacité de 4 400 mAh, pendant que plusieurs concurrents chinois ont déjà franchi, parfois largement, le cap des 5 000 mAh.

Les dernières fuites suggèrent toutefois que la marque coréenne s’apprête enfin à corriger ce point faible avec son futur smartphone pliable de type « livre », le Galaxy Z Fold 8.

Une batterie de 5 000 mAh en vue pour le Galaxy Z Fold 8

Selon des informations repérées par GalaxyClub et reprises par plusieurs médias spécialisés, le Galaxy Z Fold 8 utiliserait une batterie double cellule composée de modules de 2 369 mAh et 2 485 mAh, pour une capacité nominale totale d’environ 4 854 mAh.

Samsung devrait, comme souvent, communiquer sur une capacité « typique » de 5 000 mAh. Cela représenterait une hausse d’environ 13 % par rapport aux précédents Galaxy Z Fold restés à 4 400 mAh.

Ce n’est pas une révolution sur le papier, mais pour la gamme Fold, c’est loin d’être anecdotique. Sur ce type de produit, chaque gain d’autonomie compte davantage qu’ailleurs, car le grand écran interne et les usages multitâches alourdissent naturellement la consommation au quotidien.

Un progrès réel, mais encore loin du leadership

Toutefois, il faut remettre cette fuite en perspective. Même avec une batterie commercialisée à 5 000 mAh, Samsung ne reprendrait pas la tête du marché. Plusieurs fabricants concurrents proposent déjà des pliables ou des flagships dotés de batteries dépassant les 6 000 mAh, ce qui place toujours la série Fold dans une logique de rattrapage plutôt que d’avant-garde.

Autrement dit, Samsung semble moins chercher à impressionner qu’à combler un retard devenu difficile à ignorer. Et dans le contexte actuel du marché des pliables, c’est déjà un signal important.

Le Galaxy Z Flip 8 resterait à l’écart de cette montée en capacité

Autre détail intéressant : les fuites ne vont pas toutes dans le même sens pour le reste de la gamme. Le Galaxy Z Flip 8, lui, ne bénéficierait pas d’un vrai gain cette année. Des rapports récents évoquent une capacité nominale totale d’environ 4 174 mAh, ce qui devrait se traduire par une capacité marketing proche de celle du modèle précédent.

Cela suggère que Samsung concentre, au moins pour cette génération, ses efforts sur le Fold plutôt que sur le Flip.

Un autre modèle plus large pourrait aussi être en préparation

La fuite laisse également entrevoir un autre appareil. Une batterie additionnelle de 2 393 mAh aurait été repérée en test, et plusieurs publications la relient à un possible modèle surnommé Galaxy Z Wide Fold. D’après ces informations, ce smartphone pourrait embarquer deux cellules de 2 267 mAh et 2 393 mAh, pour une capacité nominale totale d’environ 4 660 mAh et une capacité typique proche de 4 800 mAh.

À ce stade, rien ne confirme officiellement le nom commercial ni le positionnement exact de cet appareil. Mais l’hypothèse d’un Fold plus large, potentiellement plus proche d’une mini-tablette une fois ouvert, commence à revenir avec insistance. Si ce projet existe réellement, Samsung pourrait chercher à élargir sa gamme pliable non plus seulement par le format, mais par l’usage. Cette dernière phrase relève d’une inférence à partir des fuites sur un modèle « wide » et de la logique de segmentation produit.

Un lancement attendu cet été

Les mêmes sources situent toujours le lancement du Galaxy Z Fold 8 et du Galaxy Z Flip 8 autour de juillet 2026, dans la continuité du calendrier habituel de Samsung pour ses pliables. Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais la multiplication des fuites sur les batteries laisse penser que la fenêtre de présentation commence à se rapprocher.

Au fond, cette fuite raconte quelque chose de très simple : Samsung commence à réagir plus visiblement à la pression venue du marché des pliables. Pas par une rupture spectaculaire, mais par une amélioration pragmatique sur l’un des points les plus souvent critiqués de la série Fold.

Si cette batterie de 5 000 mAh se confirme, le Galaxy Z Fold 8 ne deviendra pas soudainement le pliable le plus endurant du marché. En revanche, il pourrait enfin devenir plus cohérent avec son statut de flagship premium — et un peu plus crédible comme smartphone principal au quotidien.