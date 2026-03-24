LG Display : Le premier écran LCD 1-120 Hz pour laptop promet +48 % d’autonomie

Tous les écrans 120 Hz ne se valent pas — et c’est précisément là que LG Display veut changer la donne. Le fabricant coréen a annoncé le démarrage de la production de masse du premier panneau LCD pour ordinateur portable capable de faire varier son rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz grâce à sa technologie Oxide 1 Hz.

Derrière ce détail technique se cache un enjeu très concret : réduire fortement la consommation quand l’écran affiche des contenus quasi statiques, sans renoncer à la fluidité quand l’usage l’exige.

Pourquoi ce « 1 Hz » change vraiment la donne

Sur beaucoup de laptops à 120 Hz, la fréquence peut déjà varier, mais elle reste généralement cantonnée à des paliers plus élevés. LG Display explique justement que son nouveau panneau peut descendre jusqu’à 1 Hz lorsqu’il détecte une image presque immobile — lecture de mails, consultation d’un PDF, prise de notes, page web statique — puis remonter à 120 Hz pour la vidéo, le sport ou le jeu.

C’est cette amplitude extrême qui fait la différence, car elle réduit les rafraîchissements inutiles dans les moments où l’écran n’a pratiquement rien à redessiner.

Un gain d’autonomie spectaculaire… selon LG Display

LG Display affirme que cette architecture permet d’améliorer l’autonomie de 48 % par rapport aux solutions existantes. L’entreprise attribue ce résultat à une combinaison de nouveaux algorithmes de pilotage, d’une conception de dalle revue et de l’usage d’un matériau oxyde à très faible fuite de courant pour les TFT. Dit autrement, l’intérêt n’est pas seulement logiciel : il repose aussi sur un changement de matériaux et de contrôle du panneau.

Il faut néanmoins garder une nuance importante : ce chiffre de 48 % provient de LG Display lui-même, et non d’un protocole indépendant publié à ce stade.

C’est tout le cœur de l’annonce. Les écrans à haut taux de rafraîchissement existent depuis longtemps sur PC portable, mais LG Display présente ici la première production de masse au monde d’un panneau laptop LCD 1-120 Hz de ce type. En pratique, cela rapproche le monde du notebook LCD d’une logique comparable à celle des dalles LTPO sur smartphone : une plage de variation beaucoup plus large, pensée d’abord pour l’efficience énergétique.

Dell ouvrira le bal avec les XPS

LG Display indique que les premiers panneaux seront fournis à Dell pour sa gamme XPS premium. Le fabricant précise aussi que Dell avait déjà montré au CES 2026 de nouveaux modèles XPS intégrant cette dalle. Dell, de son côté, a bien confirmé début janvier le retour et la refonte de la famille XPS au CES, en insistant sur le design, les écrans et l’autonomie, même si l’article du constructeur ne détaillait pas alors publiquement cette plage 1-120 Hz avec autant de précision que LG Display le fait aujourd’hui.

L’autre détail intéressant, c’est la feuille de route. LG Display annonce qu’il prépare aussi une version OLED 1 Hz reposant sur la même approche, avec un début de production de masse visé pour 2027. Cela suggère que l’entreprise ne voit pas Oxide 1 Hz comme une curiosité réservée au LCD, mais comme un socle plus large pour ses futures dalles mobiles à haute efficacité.

LG prépare déjà la suite avec l’OLED

Cette annonce raconte quelque chose de plus profond sur l’industrie PC. Pendant longtemps, la course aux laptops premium s’est jouée sur la finesse, la puissance ou la luminosité. Désormais, l’écran devient aussi un levier central d’endurance. Et dans un contexte où les machines portables doivent conjuguer IA embarquée, autonomie crédible et écrans toujours plus fluides, la capacité à descendre à 1 Hz quand c’est possible ressemble moins à un gadget qu’à une optimisation structurelle.

En clair, LG Display ne réinvente pas le 120 Hz : il le rend enfin plus intelligent pour le laptop. Et si les promesses d’autonomie se vérifient sur les premiers XPS, cette évolution pourrait rapidement devenir un nouveau standard du PC portable premium.