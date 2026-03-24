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Wikipédia dit « Non » à l’IA : L’encyclopédie interdit la rédaction par les LLM

Wikipédia dit « Non » à l’IA : L’encyclopédie interdit la rédaction par les LLM

Face à la montée en puissance des intelligences artificielles génératives, Wikipédia choisit la prudence. L’encyclopédie collaborative la plus consultée au monde vient d’acter une décision forte : interdire l’usage des modèles de langage (LLM) pour rédiger ou réécrire ses articles.

Une prise de position qui reflète autant les défis techniques de l’IA que les exigences historiques de fiabilité du projet.

Wikipédia : Une décision issue d’un long débat communautaire

Depuis plusieurs mois, la communauté de Wikimedia Foundation — qui supervise Wikipédia — cherchait à établir un cadre clair autour de l’usage des IA génératives.Le constat était partagé : les modèles comme ChatGPT ou d’autres LLM peuvent produire du texte fluide, mais pas nécessairement fiable ni sourcé.

Comme l’explique l’administrateur connu sous le pseudonyme Chaotic Enby, les précédentes tentatives de régulation avaient échoué, jugées soit trop vagues, soit trop contraignantes. Cette fois, la communauté est parvenue à un consensus : encadrer strictement l’IA, sans bloquer totalement son utilité.

La nouvelle règle est sans ambiguïté : les contributeurs ne peuvent plus utiliser de LLM pour générer ou réécrire directement du contenu encyclopédique.

Deux exceptions subsistent néanmoins :

Assistance à la rédaction : Les IA peuvent être utilisées comme outils d’amélioration stylistique — à la manière d’un correcteur avancé. Mais avec une condition essentielle : chaque modification doit être vérifiée manuellement, sources à l’appui. Le risque identifié est clair : les LLM peuvent altérer le sens d’un texte ou introduire des informations non sourcées, même de manière subtile.

: Les IA peuvent être utilisées comme outils d’amélioration stylistique — à la manière d’un correcteur avancé. Mais avec une condition essentielle : chaque modification doit être vérifiée manuellement, sources à l’appui. Le risque identifié est clair : les LLM peuvent altérer le sens d’un texte ou introduire des informations non sourcées, même de manière subtile. Traduction assistée : Deuxième cas autorisé : la traduction. Les contributeurs peuvent s’appuyer sur une IA pour produire une première version d’un texte dans une autre langue. Mais là encore, la responsabilité humaine reste centrale : l’éditeur doit maîtriser les deux langues pour corriger les erreurs et garantir la fidélité au contenu original.

Une politique locale, aux implications globales

Fait notable : cette décision ne concerne pour l’instant que la version anglophone de Wikipédia (en.wikipedia.org). Chaque déclinaison linguistique conserve son autonomie. Certaines communautés, comme la Wikipédia en espagnol, vont même plus loin en interdisant l’usage des LLM pour créer ou enrichir des articles, sans exception notable.

Cette fragmentation illustre une réalité souvent méconnue : Wikipédia n’est pas un bloc monolithique, mais un écosystème décentralisé, où chaque communauté expérimente ses propres règles face à l’IA.

Le défi majeur : détecter l’IA… sans se tromper

Reste une question épineuse : comment identifier les contenus générés par IA ? Aujourd’hui, les outils de détection sont encore imparfaits. Wikipédia reconnaît elle-même que certains styles humains peuvent ressembler à ceux produits par des LLM — rendant toute modération automatisée risquée.

Conséquence : malgré l’interdiction, du contenu généré par IA pourrait continuer à apparaître, notamment sur des pages moins surveillées. Cette décision n’est pas simplement technique. Elle est profondément philosophique. Depuis sa création, Wikipédia repose sur trois piliers : la vérifiabilité, la neutralité et la contribution humaine.

En limitant l’usage des IA génératives, la plateforme affirme que la connaissance ne peut pas être déléguée aveuglément à des systèmes probabilistes, aussi performants soient-ils. Dans un contexte où l’IA redéfinit la production de contenu à grande échelle, Wikipédia choisit donc une voie singulière : celle du contrôle humain renforcé.

Vers une cohabitation encadrée entre humains et IA

Plutôt qu’un rejet total, cette nouvelle marque une tentative d’équilibre. L’IA est acceptée comme outil — mais refusée comme auteur. Une distinction subtile, mais essentielle, qui pourrait inspirer d’autres plateformes éditoriales confrontées aux mêmes enjeux.

Car au fond, la question dépasse Wikipédia : dans un monde saturé de contenus générés, la valeur de l’information reposera plus que jamais sur sa traçabilité, sa vérification… et sur la responsabilité humaine qui l’accompagne.