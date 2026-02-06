Accueil » Honor 600 : Une batterie de 9 000 mAh pour le futur roi de l’autonomie en 2026 ?

Après avoir musclé sa série Honor 500 avec une batterie déjà hors-norme, Honor pourrait remettre une pièce dans la machine dès cet été en Chine. Les premières fuites autour du Honor 600 évoquent un choix radical : pousser l’autonomie vers un territoire jusque-là réservé aux « gros smartphones », sans sacrifier un format de smartphone grand public.

Honor a pris l'habitude d'un rythme soutenu : Honor 400 en juin, puis Honor 500 en novembre (en Chine). Dans ce schéma, une arrivée de la série Honor 600 dès juin 2026 paraît crédible — voire légèrement avant, si la marque veut devancer la concurrence sur le thème « batterie + performance ». À ce stade, rien d'officiel : on parle d'un signal de cycle produit, pas d'une date confirmée.

ce stade, rien d’officiel : on parle d’un signal de cycle produit, pas d’une date confirmée.

Le leaker Digital Chat Station avance l’existence d’un smartphone Honor en préparation avec un écran de 6,57 pouces, et une batterie d’environ 9 000 mAh. Si ces informations sont authentiques, c’est un duo qui correspondrait au Honor 600 « standard », successeur logique du 500.

Pourquoi c’est notable ? Parce que la barre des 9 000 mAh, dans un téléphone qui n’est pas un modèle « robuste », suggère une nouvelle étape industrielle : densité énergétique, empilement interne optimisé, et probablement une stratégie logicielle agressive pour transformer cette capacité en autonomie réelle (et pas seulement en chiffre marketing).

Honor 600 : Honor veut dépasser le record « d’endurance de milieu de gamme »

La source cite implicitement un concurrent direct : le iQOO Z11 Turbo, annoncé en Chine avec une batterie de 7 600 mAh et un écran autour de 6,6 pouces. Si Honor vise réellement 9 000 mAh dans un gabarit similaire, l’objectif est clair : reprendre le leadership « endurance » du segmarché, et transformer l’autonomie en argument d’achat aussi important que la caméra.

Le Honor 500 posait déjà le décor : dalle OLED 1,5K 120 Hz, puce Snapdragon « série s », grosse batterie et charge rapide — un cocktail pensé pour offrir un ressenti « flagship » sans l’étiquette tarifaire qui va avec.

Avec un Honor 600 potentiellement à 9 000 mAh, Honor pourrait pousser cette logique jusqu’à son extrême :

autonomie très longue (2 jours faciles pour beaucoup d’usages, potentiellement plus),

meilleure endurance en jeu et en capture vidéo,

et un positionnement qui parle autant aux gros utilisateurs qu’aux marchés où la recharge est moins simple au quotidien.

Le revers de la médaille ? À capacité égale, une grosse batterie implique souvent plus de poids, plus d’épaisseur, ou une gestion thermique plus délicate. C’est précisément là que le Honor 600 sera attendu : prouver qu’on peut monter très haut en mAh sans fabriquer un smartphone « brique ».

Et le reste des specs ? Le silence est (presque) la seule certitude

Pour l’instant, DCS ne donne ni chipset, ni charge, ni photo. On reste donc au stade du signal : Honor teste un duo écran/batterie très ambitieux.

En parallèle, un Honor 600 Lite a déjà été repéré dans des certifications, ce qui suggère que Honor prépare bien une famille complète — et qu’un déploiement hors de Chine pourrait être dans les tuyaux, même si les variantes internationales diffèrent souvent.