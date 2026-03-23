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iPhone 18 Plus : Le retour inattendu du géant abordable pour contrer l’échec de l’Air ?

iPhone 18 Plus : Le retour inattendu du géant abordable pour contrer l'échec de l'Air ?

Depuis quelques générations, la gamme iPhone ressemble à un laboratoire à ciel ouvert : Apple teste, observe, corrige — parfois brutalement. Les mini ont disparu, les Plus ont longtemps peiné à convaincre, et l’iPhone Air (ultra-fin) est venu occuper ce terrain « grand écran mais plus léger »… sans forcément devenir le nouveau chouchou du public.

Et voilà qu’une rumeur inattendue remet la pièce dans la machine : un possible retour de l’iPhone « Plus » avec l’iPhone 18.

D’où vient la rumeur : Tim Long (Barclays) et un calendrier iPhone éclaté

L’information provient d’une note de recherche attribuée à Tim Long (Barclays), relayée par MacRumors : Apple prévoirait de lancer au printemps (mars) un iPhone 18 « base », accompagné d’un iPhone 18e (plus abordable) et — surprise — soit un iPhone 18 Plus, soit un iPhone Air 2.

Ce détail « Plus » est précisément ce qui intrigue : c’est la première fois que cette option est citée aussi explicitement, alors que les rumeurs parlaient plutôt d’un Air retravaillé (Air 2) pour prolonger la logique « ultra-fin ».

En parallèle, la même note évoque un iPhone Fold qui pourrait arriver plus tard, avec des livraisons possibles en décembre 2026, après une annonce attendue autour de la fenêtre de septembre traditionnellement occupée par les modèles Pro.

Ce que ça signifie (vraiment) : « Plus » pourrait être un nom… pas un produit

Avant de parler succès ou échec, il faut lire entre les lignes : dans le propos attribué à Tim Long, le « Plus » n’est pas affirmé comme une certitude — il est présenté comme une alternative à l’iPhone Air 2.

Autrement dit, deux scénarios restent plausibles :

Apple garde l’idée « Air » (téléphone fin, plus premium en design), et le « Plus » n’est qu’une hypothèse de nomenclature. Apple revient au « Plus » (grand écran, grosse batterie, positionnement simple), parce que l’Air n’a pas trouvé son public.

Sur ce point, d’autres sources qui synthétisent la roadmap penchent davantage vers le trio iPhone 18e/iPhone 18/iPhone Air 2 au printemps 2027, sans « Plus » comme certitude.

Pourquoi Apple pourrait tenter le retour d’un iPhone 18 Plus ?

Un « iPhone 18 Plus » peut sembler être un retour en arrière… mais, il répond à une demande très stable : grand écran et autonomie, sans payer le ticket d’entrée d’un Pro Max.

C’est aussi un produit « lisible » dans une gamme devenue complexe :

un e pour le prix,

un base pour l’équilibre,

un Plus pour la taille/endurance,

et des Pro pour le prestige et la photo.

Si Apple segmente ses lancements (Pro à l’automne, base au printemps), un Plus pourrait devenir une pièce « commerciale » efficace — un modèle de volume, destiné à absorber la demande grand public hors Pro.

Mais, le risque est évident : Apple reviendrait à une recette qui a déjà déçu

Le problème du « Plus », historiquement, n’a jamais été la taille. C’était la proposition de valeur : trop proche du modèle de base, trop loin du Pro en image, et souvent coincé dans une zone où l’acheteur se dit : « quitte à mettre autant, je prends un Pro ».

Si Apple n’arrive pas à créer une différence forte (autonomie vraiment supérieure, écran plus premium, photo légèrement renforcée, ou prix mieux placé), un iPhone 18 Plus pourrait redevenir ce qu’il a été pour beaucoup : l’iPhone que personne ne recommande spontanément.

Si Apple lance réellement un iPhone 18 Plus, il a une chance de mieux fonctionner à deux conditions : un positionnement clair (grand écran + autonomie comme argument principal, sans cannibaliser le Pro Max), et une vraie différenciation par rapport au modèle de base (pas juste « même iPhone en plus grand »).

Sinon, le « Plus » risque de rejouer le même scénario qu’avant : un modèle logique sur le papier… mais sans désir.

Et, c’est là tout l’enjeu : en 2026–2027, la bataille ne se fait plus seulement sur la taille ou la puissance, mais sur la cohérence de gamme. Si Apple change le calendrier et multiplie les formats (Air, Fold, e), chaque nom doit devenir une promesse claire — sinon, c’est l’utilisateur qui décroche.