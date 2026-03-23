Accueil » Windows 11 : Microsoft libère enfin la barre des tâches (en haut et sur les côtés !)

Windows 11 : Microsoft libère enfin la barre des tâches (en haut et sur les côtés !)

Windows 11 : Microsoft libère enfin la barre des tâches (en haut et sur les côtés !)

Il aura fallu presque cinq ans de critiques, de mèmes et de comparaisons (souvent cruelles) avec Windows 10, mais Microsoft est en train de lâcher l’un des verrous les plus incompréhensibles de Windows 11 : la barre des tâches va à nouveau pouvoir se déplacer en haut ou sur les côtés de l’écran.

Ce retour n’est pas un simple « petit bonus de personnalisation ». Il s’inscrit dans un chantier bien plus vaste : Microsoft veut répondre frontalement aux reproches récurrents sur la performance, la fiabilité et l’expérience utilisateur de Windows 11 — en commençant par ce que les gens touchent tous les jours.

Un aveu rare : « c’est l’une de vos demandes n°1 » dans Windows 11

Dans l’article officiel Windows Insider, Pavan Davuluri (responsable Windows) est très direct : repositionner la barre des tâches fait partie des « tops demandes » remontés par les utilisateurs.

Microsoft annonce donc la possibilité de placer la barre en haut ou sur les côtés, pour « personnaliser » davantage l’espace de travail.

La fonctionnalité arrive d’abord pour les Windows Insiders « dans les prochaines semaines », avant un déploiement plus large plus tard dans l’année. Microsoft évoque aussi un mode barre des tâches plus petites en option, également attendu plus tard cette année.

Windows 11 revient (lentement) à l’esprit Windows

La barre des tâches « mobile » est un marqueur historique de Windows : un outil qui s’adapte à la manière dont chacun travaille (multi-écrans, ultrawide, docks, habitudes pro). Windows 11 l’avait supprimée au lancement en 2021, en grande partie parce que la barre des tâches avait été reconstruite sur des fondations issues de Windows 10X — un projet finalement abandonné. Résultat : des fonctionnalités basiques ont disparu, puis sont revenues au compte-gouttes.

Cette annonce ressemble donc à une normalisation : Windows 11 cesse progressivement d’être une rupture « design-first » pour redevenir un Windows « usage-first ».

Le retour de la barre des tâches repositionnable n’arrive pas seul. Microsoft l’inscrit dans un plan 2026 plus large : réduire l’empreinte mémoire, améliorer la réactivité, renforcer la fiabilité de composants centraux, et rendre l’OS moins pénible au quotidien (y compris pendant l’installation et les mises à jour).

En clair, Microsoft tente de regagner la confiance par des changements visibles, concrets, mesurables — pas seulement par des ajouts IA.

Et l’« agenda » dans le centre de notifications ? Même logique : restaurer des usages

Autre détail cité dans les mêmes papiers : Microsoft teste aussi le retour d’une vue Agenda dans le centre de notifications, une fonction qui existait dans Windows 10 et avait disparu dans Windows 11.

Là encore, le message est le même : réinjecter des « petits conforts » qui rendent le système plus habitable.

Windows 11 arrête de se battre contre ses utilisateurs

Repositionner la barre des tâches peut sembler trivial. Mais, c’est en réalité un signal stratégique : Microsoft réaccepte la modularité qui a fait l’ADN de Windows. Et surtout, l’entreprise semble enfin reconnaître une vérité simple : quand un OS est jugé « lent », « lourd » ou « contraignant », la meilleure réponse n’est pas une nouvelle fonctionnalité… c’est de rendre le quotidien plus fluide.

En 2026, Windows 11 ne cherche plus seulement à être moderne : il essaie à nouveau d’être agréable.