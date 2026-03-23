fermer
Smartphones

Galaxy S26 : Samsung brise le mur et intègre enfin AirDrop à Quick Share !

Smartphones par Yohann Poiron le AirDrop Galaxy S26 Quick Share Samsung
Galaxy S26 : Samsung brise le mur et intègre enfin AirDrop à Quick Share !
Galaxy S26 : Samsung brise le mur et intègre enfin AirDrop à Quick Share !

Pendant des années, le partage de fichiers entre Android et iPhone a ressemblé à une frontière invisible : chacun son protocole, chacun ses habitudes, et beaucoup de frictions au quotidien. Samsung annonce aujourd’hui un virage très concret : la gamme Galaxy S26 gagne la compatibilité AirDrop, intégrée directement dans Quick Share.

Galaxy S26 : Une annonce officielle, et un déploiement qui démarre le 23 mars

Samsung confirme que la fonctionnalité commence à être déployée à partir d’aujourd’hui, le 23 mars, d’abord en Corée du Sud, avant une extension progressive à l’international. Les régions citées pour la suite incluent l’Europe, Hong Kong, le Japon, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Asie du Sud-Est et Taïwan.

À ce stade, la compatibilité AirDrop est exclusive à la série Galaxy S26, avec une promesse d’élargissement à d’autres appareils Galaxy « plus tard », sans calendrier détaillé.

Comment ça marche : AirDrop « dans » Quick Share, sans casser l’UX Samsung ?

L’idée n’est pas de créer une nouvelle app ou un mode séparé, mais d’absorber AirDrop comme une option dans Quick Share. Samsung indique où la trouver une fois l’update installée : Paramètres → Appareils connectés → Quick Share → « Partager avec des appareils Apple ».

Dans l’usage, l’ambition est simple : envoyer photos, fichiers et documents entre Galaxy et iPhone/iPad/Mac, avec une expérience proche de ce que les utilisateurs Apple connaissent déjà (visibilité, détection d’appareils à proximité, etc.).

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large. Google avait annoncé l’interopérabilité Quick Share ↔ AirDrop d’abord sur la famille Pixel 10 en novembre 2025, puis l’a étendue à la série Pixel 9 en février 2026.

Samsung arrive donc après — mais avec un potentiel d’impact plus massif : la marque a un poids énorme sur le parc Android premium, et Quick Share est déjà un réflexe sur ses appareils.

L’interopérabilité devient un argument premium, pas une option « geek »

Ce que Samsung vend ici, ce n’est pas juste un outil de transfert. C’est une promesse de confort : arrêter de « réfléchir au protocole » quand on veut envoyer 30 photos à un proche équipé d’iPhone, ou partager un PDF à un collègue sur Mac.

C’est aussi une réponse stratégique à deux réalités :

  1. La guerre des écosystèmes fatigue les utilisateurs. Quand le partage est compliqué, ce n’est pas seulement frustrant : c’est un frein à l’usage… et parfois à l’achat.
  2. Le premium se joue sur les micro-frictions. La puissance des puces se ressemble, les écrans sont excellents partout : ce qui fait la différence, c’est la fluidité des gestes du quotidien.

Reste une inconnue clé : jusqu’où ira la compatibilité (formats, restrictions de visibilité, limitations éventuelles selon les versions iOS/macOS), et à quel rythme elle s’étendra au-delà du S26. Samsung dit « plus tard », mais tout dépendra de la stabilité en conditions réelles — et du support côté Apple, même indirect.

Si cette compatibilité tient ses promesses, elle pourrait bien devenir l’un de ces « petits » changements qui, au quotidien, font basculer la préférence d’une marque — parce qu’un smartphone premium, c’est aussi un smartphone qui vous évite de perdre du temps.

Tags : AirDropGalaxy S26Quick ShareSamsung
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer