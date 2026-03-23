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Galaxy S26 : Samsung brise le mur et intègre enfin AirDrop à Quick Share !

Galaxy S26 : Samsung brise le mur et intègre enfin AirDrop à Quick Share !

Pendant des années, le partage de fichiers entre Android et iPhone a ressemblé à une frontière invisible : chacun son protocole, chacun ses habitudes, et beaucoup de frictions au quotidien. Samsung annonce aujourd’hui un virage très concret : la gamme Galaxy S26 gagne la compatibilité AirDrop, intégrée directement dans Quick Share.

Galaxy S26 : Une annonce officielle, et un déploiement qui démarre le 23 mars

Samsung confirme que la fonctionnalité commence à être déployée à partir d’aujourd’hui, le 23 mars, d’abord en Corée du Sud, avant une extension progressive à l’international. Les régions citées pour la suite incluent l’Europe, Hong Kong, le Japon, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Asie du Sud-Est et Taïwan.

À ce stade, la compatibilité AirDrop est exclusive à la série Galaxy S26, avec une promesse d’élargissement à d’autres appareils Galaxy « plus tard », sans calendrier détaillé.

Comment ça marche : AirDrop « dans » Quick Share, sans casser l’UX Samsung ?

L’idée n’est pas de créer une nouvelle app ou un mode séparé, mais d’absorber AirDrop comme une option dans Quick Share. Samsung indique où la trouver une fois l’update installée : Paramètres → Appareils connectés → Quick Share → « Partager avec des appareils Apple ».

Dans l’usage, l’ambition est simple : envoyer photos, fichiers et documents entre Galaxy et iPhone/iPad/Mac, avec une expérience proche de ce que les utilisateurs Apple connaissent déjà (visibilité, détection d’appareils à proximité, etc.).

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large. Google avait annoncé l’interopérabilité Quick Share ↔ AirDrop d’abord sur la famille Pixel 10 en novembre 2025, puis l’a étendue à la série Pixel 9 en février 2026.

Samsung arrive donc après — mais avec un potentiel d’impact plus massif : la marque a un poids énorme sur le parc Android premium, et Quick Share est déjà un réflexe sur ses appareils.

L’interopérabilité devient un argument premium, pas une option « geek »

Ce que Samsung vend ici, ce n’est pas juste un outil de transfert. C’est une promesse de confort : arrêter de « réfléchir au protocole » quand on veut envoyer 30 photos à un proche équipé d’iPhone, ou partager un PDF à un collègue sur Mac.

C’est aussi une réponse stratégique à deux réalités :

La guerre des écosystèmes fatigue les utilisateurs. Quand le partage est compliqué, ce n’est pas seulement frustrant : c’est un frein à l’usage… et parfois à l’achat. Le premium se joue sur les micro-frictions. La puissance des puces se ressemble, les écrans sont excellents partout : ce qui fait la différence, c’est la fluidité des gestes du quotidien.

Reste une inconnue clé : jusqu’où ira la compatibilité (formats, restrictions de visibilité, limitations éventuelles selon les versions iOS/macOS), et à quel rythme elle s’étendra au-delà du S26. Samsung dit « plus tard », mais tout dépendra de la stabilité en conditions réelles — et du support côté Apple, même indirect.

Si cette compatibilité tient ses promesses, elle pourrait bien devenir l’un de ces « petits » changements qui, au quotidien, font basculer la préférence d’une marque — parce qu’un smartphone premium, c’est aussi un smartphone qui vous évite de perdre du temps.